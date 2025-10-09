Álbum Íconos de la LVBP con Meridiano y 2001: fechas de circulación

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La colección del álbum Íconos de la LVBP arranca el 17 de octubre, fecha en la que circulará el álbum junto a las primeras 8 barajitas. A partir de allí, cada viernes durante 8 semanas los lectores de Meridiano y 2001 en la Gran Caracas podrán completar su álbum. Marca el calendario y llena el tuyo:

17 de octubre : álbum + 8 barajitas

: álbum + 8 barajitas 24 de octubre : 8 barajitas

: 8 barajitas 31 de octubre : 8 barajitas

: 8 barajitas 7 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 14 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 21 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 28 de noviembre : 8 barajitas

: 8 barajitas 5 de diciembre: 8 barajitas

Únete a la fiebre del beisbol con el álbum Íconos de la LVBP junto a Meridiano y 2001.

