Álbum Íconos de la LVBP con Meridiano y 2001: fechas de circulación

Por: Andrea Matos Viveiros
La colección del álbum Íconos de la LVBP arranca el 17 de octubre, fecha en la que circulará el álbum junto a las primeras 8 barajitas. A partir de allí, cada viernes durante 8 semanas los lectores de Meridiano y 2001 en la Gran Caracas podrán completar su álbum. Marca el calendario y llena el tuyo:
- 17 de octubre: álbum + 8 barajitas
- 24 de octubre: 8 barajitas
- 31 de octubre: 8 barajitas
- 7 de noviembre: 8 barajitas
- 14 de noviembre: 8 barajitas
- 21 de noviembre: 8 barajitas
- 28 de noviembre: 8 barajitas
- 5 de diciembre: 8 barajitas
Únete a la fiebre del beisbol con el álbum Íconos de la LVBP junto a Meridiano y 2001.
Visite nuestra sección de Deportes.
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.