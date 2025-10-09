BEISBOL

Álbum Íconos de la LVBP con Meridiano y 2001: fechas de circulación

Los diarios impresos Meridiano y 2001 te ofrecen el álbum y barajitas de los Íconos de la LVBP. Estas son las fechas en las que puedes conseguirlo

Por 2001

Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 04:14 pm
Por: Andrea Matos Viveiros

La colección del álbum Íconos de la LVBP arranca el 17 de octubre, fecha en la que circulará el álbum junto a las primeras 8 barajitas. A partir de allí, cada viernes durante 8 semanas los lectores de Meridiano y 2001 en la Gran Caracas podrán completar su álbum. Marca el calendario y llena el tuyo:

  • 17 de octubre: álbum + 8 barajitas
  • 24 de octubre: 8 barajitas
  • 31 de octubre: 8 barajitas
  • 7 de noviembre: 8 barajitas
  • 14 de noviembre: 8 barajitas
  • 21 de noviembre: 8 barajitas
  • 28 de noviembre: 8 barajitas
  • 5 de diciembre: 8 barajitas

Únete a la fiebre del beisbol con el álbum Íconos de la LVBP junto a Meridiano y 2001.

