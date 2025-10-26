Beisbol venezolano

Así está la tabla de posiciones de la LVBP tras la jornada de este sábado: Tigres extiende su liderato

Tras la derrota de Leones, la novena aragüeña se mantiene sólida en lo más alto de la tabla  

Por Jerald Jimenez
Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 11:54 pm
Foto: Prensa Tigres

En la jornada sabatina de la LVBP, los Tigres de Aragua extendieron su supremacía en las primeras de cambio luego de vencer 5 carreras por 4 a los Cardenales de Lara. Por su parte, Caribes de Anzoátegui hizo respetar su patio al derrotar 7-4 a Leones.  

Entretanto, los Navegantes del Magallanes consiguieron una victoria agónica frente a Bravos para intentar salir del último lugar, mientras que las Águilas dejaron atrás una seguidilla de palizas y le ganaron 4-3 a Tiburones de La Guaira.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones este sábado? 

Estos son los juegos para el domingo

Bravos vs. Tiburones -  1:00 PM - Estadio Universitario

Águilas vs. Cardenales - 4:00 PM  Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Leones vs. Caribes - 4:00 PM - Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel

Navegantes vs. Tigres - 4:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares

Sabado 25 de Octubre - 2025
VENEZUELA
