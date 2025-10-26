Así está la tabla de posiciones de la LVBP tras la jornada de este sábado: Tigres extiende su liderato

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada sabatina de la LVBP, los Tigres de Aragua extendieron su supremacía en las primeras de cambio luego de vencer 5 carreras por 4 a los Cardenales de Lara. Por su parte, Caribes de Anzoátegui hizo respetar su patio al derrotar 7-4 a Leones.

Entretanto, los Navegantes del Magallanes consiguieron una victoria agónica frente a Bravos para intentar salir del último lugar, mientras que las Águilas dejaron atrás una seguidilla de palizas y le ganaron 4-3 a Tiburones de La Guaira.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones este sábado?

Estos son los juegos para el domingo

Bravos vs. Tiburones - 1:00 PM - Estadio Universitario

Águilas vs. Cardenales - 4:00 PM Estadio Antonio Herrera Gutiérrez

Leones vs. Caribes - 4:00 PM - Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel

Navegantes vs. Tigres - 4:00 PM - Estadio José Pérez Colmenares

