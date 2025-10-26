Eugenio Suárez gana el Premio Luis Aparicio por segunda vez en su carrera: así fueron sus números

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez fue elegido este sábado como el ganador del Premio Luis Aparicio 2025, el cual reconoce al pelotero venezolano con mayor desempeño en las Grandes Ligas durante la temporada.

​Para el toletero de los Marineros de Seattle, esta representa la segunda vez que recibe el reconocimiento. La primera ocasión fue en la temporada 2019, cuando, vistiendo el uniforme de los Rojos de Cincinnati, conectó 49 cuadrangulares, estableciendo en ese momento el récord de más jonrones para un pelotero venezolano en una sola campaña de la Gran Carpa.

Para esta campaña, "Geno" repitió su cifra de 49 jonrones, divididos entre dos equipos: 36 tablazos de vuelta completa en 106 juegos con los D-backs de Arizona, y 13 en 53 encuentros con los Marineros. Sus actuaciones fueron clave para que Seattle lograra el banderín de la División Oeste de la Liga Americana, un título que no obtenían desde 2001.

​Números que marcaron la diferencia en 2025

​Suárez, conocido además como “Bolibomba”, registró un total de 118 carreras impulsadas, la cifra más alta en su trayectoria de 12 años en las mayores. Además, anotó 91 carreras y conectó 28 dobles.

​Aunque su promedio de bateo y porcentaje de embasado se ubicaron en .228 y .298, respectivamente, sus estadísticas de poder y producción fueron notables, destacando un slugging de .526 y un OPS de .824.

¿Quiénes han ganado el premio en varias ocasiones?

​Suárez se une a un grupo selecto de peloteros que han ganado el premio en múltiples ocasiones, incluyendo a:

​ Johán Santana (repitió en 2006)

(repitió en 2006) ​ Miguel Cabrera (2005, 2011, 2012, 2013, 2015)

(2005, 2011, 2012, 2013, 2015) ​ José Altuve (2014, 2016, 2017, 2022)

(2014, 2016, 2017, 2022) ​ Ronald Acuña Jr. (2018, 2020, 2023)

(2018, 2020, 2023) ​Luis Arráez (2022)

​Entre otros ganadores únicos se encuentran Magglio Ordóñez (2007), Félix Hernández (2009) y Salvador Pérez (2021). El más reciente ganador antes de Suárez fue Anthony Santander (2024).

