¡Se iguala la Serie Mundial 2025! Los Dodgers silencian a Toronto con actuación estelar de Yamamoto

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Dodgers respondieron con autoridad y se llevaron la victoria en el Juego 2 de la Serie Mundial de la MLB, venciendo 5-1 a los Toronto Blue Jays en el Rogers Centre, igualando la serie a un triunfo por bando. Tras la derrota abultada en el primer partido, el equipo angelino demostró su profundidad, apoyándose en un pitcheo hermético y un rally ofensivo decisivo en las entradas intermedias.

El marcador final de Dodgers 5, Blue Jays 1, fue un reflejo de la soberbia actuación de su lanzador abridor, Yoshinobu Yamamoto. El pitcher japonés maniató a la ofensiva de los Azulejos, controlando el juego con gran maestría. Su labor fue tan dominante que un reporte indicó que lanzó ocho entradas completas y logró ponchar a tres bateadores solo en la octava baja. En el montículo contrario, Kevin Gausman cargó con la derrota de Toronto.

El juego se mantuvo cerrado hasta la parte alta de la séptima entrada. Los Dodgers abrieron la pizarra con la primera carrera en el tercer inning, pero los Blue Jays respondieron en la parte baja de esa misma entrada con un elevado de sacrificio de Alejandro Kirk, empatando provisionalmente 1-1.

La paridad se rompió en el séptimo inning por la vía del poder. El receptor Will Smith rompió el empate con un cuadrangular que puso la pizarra 2-1 a favor de los Dodgers. Inmediatamente después, Max Muncy conectó otro cuadrangular solitario en la misma séptima alta, ampliando la ventaja a 3-1.

Los angelinos aseguraron la victoria con dos carreras más en la octava entrada alta, una producida por un wild pitch (lanzamiento descontrolado) y la última con un rolling de Will Smith, dejando el marcador final 5-1.

Con este resultado, la Serie Mundial, pactada al mejor de siete juegos, se encuentra empatada 1-1. La acción se traslada ahora al sur de California, donde el Juego 3 se disputará en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.