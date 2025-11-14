Así marcha la tabla de la LVBP este 13 de noviembre: Magallanes vuelve a dejar en el terreno al Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) sigue su rumbo y dejó dos emocionantes encuentros, incluido el triunfo de Navegantes del Magallanes, que dejó en el terreno a los Leones del Caracas.

En un emocionante encuentro, los carabeños consiguieron su cuarto triunfo ante su eterno rival 12-9 gracias a un cuadrangular de Luis Sardiñas con dos hombres en base.

Por su parte, los Cardenales de Lara derrotaron 5 carreras por 3 a los Tigres de Aragua, que perdió el liderato solitario con las Águilas del Zulia, que no jugaron este jueves.

Así quedó la tabla de posiciones

Calendario para la jornada del viernes

Tiburones vs. Caribes: 5:30 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Bravos vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Navegantes vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

