Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Cardenales da un paso gigante para clasificar a la final

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara dieron un paso importante para acceder a la final de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), mientras que Navegantes del Magallanes dio señales de vida en Puerto La Cruz.

La novena crepuscular se impuso ofensivamente a los Bravos de Margarita 9-6 en el Antonio Herrera Gutiérrez, dejando al equipo insular en terapia intensiva.

Los comandados por Yadier Molina lograron derrotar 4-1 a los orientales para concretar su segundo triunfo e intentar remontar su mala situación en la tabla. Por su parte,

Así marcha la tabla de posiciones

Encuentros para este 15 de enero

Bravos vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Águilas vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube