Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Cardenales da un paso gigante para clasificar a la final

Los crepusculares se lucieron ofensivamente en Barquisimeto, mientras que Magallanes busca iniciar el "milagro"

Por Jerald Jimenez
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 11:58 pm

Los Cardenales de Lara dieron un paso importante para acceder a la final de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), mientras que Navegantes del Magallanes dio señales de vida en Puerto La Cruz.

La novena crepuscular se impuso ofensivamente a los Bravos de Margarita 9-6 en el Antonio Herrera Gutiérrez, dejando al equipo insular en terapia intensiva.

Los comandados por Yadier Molina lograron derrotar 4-1 a los orientales para concretar su segundo triunfo e intentar remontar su mala situación en la tabla. Por su parte, 

Así marcha la tabla de posiciones

Encuentros para este 15 de enero

  • Bravos vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.
  • Águilas vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

