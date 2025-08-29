¡Atención, fanáticos! Francisco Álvarez sufre nueva fractura: ¿cuándo volverá a jugar?

Suscríbete a nuestros canales

El receptor venezolano Francisco Álvarez enfrenta un nuevo obstáculo en su camino de regreso a la MLB, pues el joven pelotero de los Mets de Nueva York sufrió una fractura en el dedo meñique de su mano izquierda tras ser golpeado por un lanzamiento.

La información se dio a conocer por Anthony DiComo, reportero de MLB, quien señaló que esta nueva lesión se suma a un esguince en el pulgar derecho que Álvarez había sufrido una semana antes.

Aunque el primer incidente requería una cirugía, el procedimiento se había pospuesto para permitir que el receptor continuara jugando en las últimas etapas del torneo.

Con un tiempo de recuperación estimado de seis a siete semanas, la operación lo dejaría fuera hasta octubre. La decisión de retrasar la intervención fue tomada en conjunto con la gerencia de los neoyorquinos.

Rehabilitación en Triple-A

Como parte de su proceso de rehabilitación, Álvarez había sido asignado al equipo Triple-A, los Syracuse Mets. Durante su primera aparición en un juego, conectó un doble, pero en su segundo turno fue impactado por la pelota en la mano izquierda, lo que lo obligó a abandonar el partido. Un corredor emergente lo sustituyó, poniendo fin a su noche en el campo.

Aunque Francisco Álvarez ha expresado su optimismo por volver a jugar este mismo año, la combinación de una fractura en el dedo meñique y el esguince en el pulgar plantea dudas sobre su capacidad de rendimiento. Su posible regreso se daría en el último mes de la temporada regular.

Números de Álvarez en la actual temporada

A pesar de haber tenido un inicio de temporada con altibajos que lo llevaron a las Ligas Menores, el jugador de 22 años ha mostrado una sólida línea ofensiva con un promedio de bateo de .265, un porcentaje de embasado de .349 y un slugging de .436 en 56 partidos de la MLB este año.

Ante la baja de Álvarez, el mánager Carlos Mendoza ahora cuenta con las opciones de receptoría de su compatriota Luis Torrens y Hayden Senger.

