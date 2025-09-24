Beisbol venezolano de luto: estos son los títulos logrados por Buddy Bailey en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol venezolano se encuentra de luto tras conocerse la inesperada muerte del mánager estadounidense Buddy Bailey, quien dejó huella en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Bailey dejó una huella indeleble en el béisbol venezolano, con un récord de 519 victorias al mando de dos equipos: los Tigres de Aragua y los Tiburones de La Guaira. Su influencia en ambas franquicias ha sido notable, consolidando un legado de liderazgo y estrategia.

Inicio de la gloria de Bailey en la LVBP

El mánager llegó a Venezuela en la temporada 2002-2003, iniciando un período que lo convirtió en uno de los estrategas más exitosos de la LVBP. A lo largo de su carrera, su nombre quedó grabado en los récords de la liga, destacándose por su habilidad para llevar a sus equipos a las instancias finales, informó Meridiano.

Bailey es el segundo mánager con más títulos en la historia del béisbol profesional venezolano. Con los Tigres de Aragua, lideró al equipo a seis campeonatos de la LVBP y una Serie del Caribe. Su dominio en las finales fue notable, perdiendo solo tres de nueve finales disputadas en más de una década.

Números de leyenda para los Tigres de Aragua

Bajo su dirección, la novena aragueña alcanzó un registro de 433 victorias y 386 derrotas, con un porcentaje de triunfos de .529. Los títulos obtenidos con la novena aragüeña se produjeron en las temporadas 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 y 2011-2012.

El legado de Buddy Bailey ha sido un tema recurrente en la conversación sobre la historia de la LVBP y se anticipa que su figura será recordada a lo largo de la próxima temporada 2025-2026.

La muerte de Bailey, de 68 años, se produjo este martes 23 de septiembre. Fuentes extraoficiales han indicado que la causa del deceso fue el cáncer.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube