¡Los mejores del año! Conozca la lista de ganadores en el Balón de Oro 2025

Los futbolistas Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí recibieron el Balón de Oro en la gala celebrada en el Teatro de Châtelet. El delantero francés del Paris Saint-Germain (PSG) se hizo con su primer galardón, mientras que la mediocampista del FC Barcelona sumó su tercer trofeo consecutivo.

Su evolución fue notable, pues superó a Lamine Yamal en la votación final. La distinción lo incluyó en Por el lado femenino, Aitana Bonmatí, de 28 años, estrella del FC Barcelona, consolidó su hegemonía en el fútbol femenino.

"Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional", declaró el francés. "He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Champions, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este".

Lamine Yamal y Vicky López destacaron en los premios

Los jóvenes talentos españoles Lamine Yamal y Vicky López fueron reconocidos con el Trofeo Kopa en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Este doble triunfo en las promesas del fútbol, junto con los premios de Aitana y el de la delantera Ewa Pajor como goleadora, completaron una notable actuación para el FC Barcelona.

Lista completa de los ganadores del Balón de Oro 2025

Balón de Oro masculino: Ousmane Dembélé (PSG)

Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

Trofeo Kopa (jugador joven masculino): Lamine Yamal (FC Barcelona)

Trofeo Kopa (jugadora joven femenina): Vicky López (FC Barcelona)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador): Luis Enrique Martínez (PSG)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora): Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Trofeo Yashin (mejor portero masculino): Gianluigi Donnarumma (PSG)

Trofeo Yashin (mejor portera femenina): Hannah Hampton (Chelsea FC)

Trofeo Gerd Müller (mejores goleadores): Ewa Pajor (FC Barcelona) y Viktor Gyökeres (Arsenal)

Trofeo Club del año masculino: PSG

Trofeo Club del año femenino: Arsenal

Trofeo Sócrates: Fundación Xana

