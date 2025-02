Benfica y Sporting podrían enfrentarse en la final de la Taça de Portugal

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles y jueves continúa la emoción de los 4tos de final de la Taça de Portugal en exclusiva por Meridiano Televisión.

Toma nota y disfruta de lo que traen para ti los especialistas en deporte:

Benfica vs Braga, 7:00p.m. miércoles 26 de febrero

El Estadio da Luz se vestirá de gala para recibir a uno de los enfrentamientos más esperados de la jornada. El gigante Benfica recibe al potente Braga. Los dos equipos se juegan el pase a las semifinales en un duelo cargado de historia, calidad y goles. Benfica, con su gran plantilla y su afición al borde de la locura, buscará imponer su dominio en casa. Pero el Braga, siempre peligroso, no dejará escapar esta oportunidad para dar la sorpresa. No te pierdas este duelo de titanes, con la mejor cobertura y análisis en Meridiano Televisión.

Gil Vicente FC vs Sporting Lisboa, 4:30 p.m. jueves 27 de febrero

El jueves se enciende la pasión en el Estadio Cidade de Barcelos, cuando Gil Vicente FC se enfrenta al Sporting Lisboa. En la antesala, a partir de las 4:45 p.m., te ofreceremos una completa cobertura para que vivas la previa de este emocionante partido. Gil Vicente buscará hacer historia y eliminar al Sporting. ¡Toda la emoción de la Taça de Portugal está en Meridiano Televisión en exclusiva para Venezuela!

