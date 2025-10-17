Calendario de la LVBP: conoce los juegos para la jornada de este 17 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Tras el electrizante inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que vio a cuatro equipos alzarse con la victoria, el calendario se intensifica a partir de este viernes y durante todo el fin de semana. El foco informativo se centra en los próximos juegos, donde las novenas buscarán consolidar su posición o revertir un mal comienzo.

En la jornada inaugural, los Tigres de Aragua dieron el campanazo inicial al vencer al campeón Cardenales de Lara con un 8-3. Luego, los Caribes de Anzoátegui (3-1 vs. Magallanes), los Bravos de Margarita (6-2 vs. Leones) y las Águilas del Zulia (5-1 vs. Tiburones) se unieron al club de los ganadores.

La cartelera de este viernes 17 de octubre trae cuatro enfrentamientos simultáneos, todos pautados para las 7:00 de la noche, destacando el reencuentro de dos de los equipos más seguidos del país.

El plato fuerte de la noche es el choque entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara en Barquisimeto. Los Cardenales, que perdieron en el Día Inaugural, necesitan con urgencia una victoria en casa. Tendrán enfrente a unos "Turcos" que vienen de caer ante Caribes y están obligados a reaccionar para no ceder terreno en el inicio.

En otro enfrentamiento crucial, los Leones del Caracas visitarán a los Bravos de Margarita buscando revancha. Tras caer 6-2 el día anterior, los melenudos tienen la misión de frenar el ímpetu margariteño y evitar iniciar la temporada con dos derrotas consecutivas. La acción se completa con el Tiburones de La Guaira en casa de Águilas del Zulia, buscando su primera victoria ante un equipo rapaz que mostró solidez. Finalmente, los Caribes de Anzoátegui se medirán al invicto de Tigres de Aragua en Maracay.

El sábado 18 de octubre continúa la intensidad con cuatro compromisos en horarios variados que podrían empezar a definir el liderazgo de la tabla.

A las 5:00 de la tarde, Caribes de Anzoátegui visitará a Leones del Caracas, ofreciendo a los melenudos una nueva oportunidad en casa.

Media hora más tarde, a las 5:30 pm, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara se verán las caras en Barquisimeto en un duelo de equipos urgidos por sumar.

La jornada se cierra con dos juegos pautados a las 7:00 de la noche: Navegantes del Magallanes buscará robarle una victoria a Águilas del Zulia, y en Margarita, los Tigres de Aragua visitarán a los Bravos.

El fin de semana se perfila como un factor decisivo en el arranque de la LVBP 2025-2026, con los equipos enfrascados en una intensa lucha por establecer el dominio en la tabla de posiciones.

