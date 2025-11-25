Calendario de la LVBP para el 25 de noviembre: estos son los juegos para iniciar la séptima semana

Suscríbete a nuestros canales

La ronda regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está por llegar a su etapa final, y en su séptima semana, los ocho equipos mantienen posibilidades de llegar al Round Robin.

Las Águilas del Zulia se mantienen en el primer lugar de forma sólida con 18 triunfos y 12 derrotas, mientras que es escoltado por los Tigres de Aragua, que está a medio juego.

Por su parte, la zona media de la tabla está compuesta por Caribes de Anzoátegui, a dos juegos y medio, seguido por Cardenales de Lara y Bravos de Margarita, que se encuentran a tres.

La parte baja está compuesta por tres de los equipos más populares del país, con Tiburones de La Guaira en la sexta casilla a cuatro juegos, Leones del Caracas igualado con los escualos y Navegantes del Magallanes, que está a tres juegos de estos dos equipos y a siete del primer lugar.

Calendario para la jornada del martes

Tiburones vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio.

Cardenales vs. Navegantes 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.

Bravos vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Leones vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Comenares.

