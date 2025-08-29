Capturado en video: la ex de Nico González revela cómo descubrió la infidelidad del futbolista argentino

Suscríbete a nuestros canales

Paloma Silberberg, la expareja del futbolista Nico González, ha revelado de forma pública y sorpresiva la infidelidad que puso fin a su relación. La joven confesó en un programa de televisión que, ante la falta de respuesta del futbolista, tomó una medida drástica para descubrir lo que estaba sucediendo: “accedí a las cámaras” de su casa en Italia.

Al entrar a la aplicación de seguridad, Paloma se encontró de frente con la cruda escena. Aunque los dispositivos no estaban en las habitaciones, la joven detalló que "los vi en el living, en la pileta...". Gracias a que las cámaras tenían micrófonos, pudo confirmar que la mujer era argentina y que, por la conversación, se trató de un "recontra touch and go".

A pesar del morbo, la ex de González asegura que la dolorosa experiencia le ayudó a sanar. "Me súper sirvió ver todo eso para cerrar para siempre el capítulo", explicó, agregando que, en ese tipo de situaciones, "cerrás o cerrás, olvidate". Tras ver las imágenes, la joven procedió a bloquear a González de todas sus redes sociales y plataformas de mensajería.

La revelación de Paloma causó un revuelo mediático, en parte por la forma en que fue contada. La conductora del programa se encargó de poner la cereza en el pastel al sugerir que el futbolista podría estar enterándose de la verdad en ese mismo momento: “¿Ustedes entienden que Nico González se está enterando en este mismísimo momento, a través de A La Tarde?".

