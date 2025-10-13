¿Cómo conseguir el álbum de la LVBP con Meridiano y 2001?

Suscríbete a nuestros canales

Faltan muy pocos días para que salga el álbum coleccionable “Íconos de la LVBP”, un tributo a las grandes figuras de la pelota criolla con Meridiano y 2001.

Fechas de circulación álbum de la LVBP

A partir del 17 de octubre, los lectores de Meridiano y 2001 en la Gran Caracas podrán adquirir el álbum junto con las primeras 8 barajitas exclusivas. Luego, cada viernes, durante 8 semanas consecutivas, se publicarán nuevas barajitas para que completes tu colección.

Calendario oficial de distribución del álbum Íconos de la LVBP 17 de octubre: álbum + 8 barajitas 24 de octubre: 8 barajitas 31 de octubre: 8 barajitas 7 de noviembre: 8 barajitas 14 de noviembre: 8 barajitas 21 de noviembre: 8 barajitas 28 de noviembre: 8 barajitas 5 de diciembre: 8 barajitas



No te quedes sin el álbum Íconos de la LVBP y disfruta cada viernes completando tu colección con los jugadores legendarios del beisbol nacional. Consíguelo con tu ejemplar de Meridiano o 2001 y únete a la pasión de la LVBP.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.