¿Cómo conseguir el álbum de la LVBP con Meridiano y 2001?

Este viernes 17 de octubre saldrá el álbum Íconos de la LVBP con Meridiano y 2001. Entérate cuándo salen las barajitas

Por 2001online
Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 07:00 pm
Faltan muy pocos días para que salga el álbum coleccionable “Íconos de la LVBP”, un tributo a las grandes figuras de la pelota criolla con Meridiano y 2001.

 

Fechas de circulación álbum de la LVBP

A partir del 17 de octubre, los lectores de Meridiano y 2001 en la Gran Caracas podrán adquirir el álbum junto con las primeras 8 barajitas exclusivas. Luego, cada viernes, durante 8 semanas consecutivas, se publicarán nuevas barajitas para que completes tu colección.

  • Calendario oficial de distribución del álbum Íconos de la LVBP
    • 17 de octubre: álbum + 8 barajitas
    • 24 de octubre: 8 barajitas
    • 31 de octubre: 8 barajitas
    • 7 de noviembre: 8 barajitas
    • 14 de noviembre: 8 barajitas
    • 21 de noviembre: 8 barajitas
    • 28 de noviembre: 8 barajitas
    • 5 de diciembre: 8 barajitas

 

No te quedes sin el álbum Íconos de la LVBP y disfruta cada viernes completando tu colección con los jugadores legendarios del beisbol nacional. Consíguelo con tu ejemplar de Meridiano o 2001 y únete a la pasión de la LVBP.

