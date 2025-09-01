Conmoción en Chile: muere hincha de Colo Colo minutos antes del clásico por este trágico motivo

Suscríbete a nuestros canales

El superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile fue marcado por la trágica muerte de un aficionado en el Estadio Monumental. Según las autoridades, el deceso ocurrió durante el partido, cuando un hincha cayó desde una estructura del recinto.

La Policía chilena confirmó el incidente, que, según las investigaciones preliminares, no estuvo vinculado a disturbios o altercados entre aficionados.

Un portavoz del departamento de Comunicaciones de la Policía chilena declaró: “Efectivamente, se registró un accidente que terminó con una persona fallecida en el Estadio Monumental”, señaló Infobae.

Circunstancias que rodearon la muerte del aficionado

La víctima intentaba cambiarse de sector dentro del estadio al momento de la caída. A pesar del fatal suceso, las autoridades decidieron que el partido continuara sin interrupciones.

El hincha, cuya edad fue reportada en dos versiones distintas, 31 y 39 años, fue trasladado de inmediato al hospital de La Florida, donde falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

El fiscal Jorge Vitar, de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, se presentó en el estadio para iniciar las diligencias investigativas. El OS9 de Carabineros fue designado para llevar adelante la investigación del caso, buscando esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la muerte.

Contextos trágicos recientes en clubes chilenos

El lamentable incidente ocurre en un contexto de preocupaciones por la seguridad en los estadios chilenos. Cabe recordar que en abril de este año, dos hinchas murieron en una avalancha antes de un partido.

En esa ocasión, la presión de una multitud que intentaba ingresar al estadio provocó el colapso de las rejas de seguridad, generando una estampida.

El superclásico, que finalizó con la victoria de Colo Colo 1-0 con un gol de Vicente Pizarro a los 81 minutos, se disputó bajo estrictas medidas de seguridad. El incidente del aficionado, aunque lamentable, fue considerado un accidente aislado que no interrumpió el normal desarrollo del encuentro.

