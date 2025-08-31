La indirecta de Kylian Mbappé contra LaLiga: este fue el mensaje del francés

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé se ha quedado sin anotar por primera vez en lo que va de la temporada. Aunque su equipo, el Real Madrid, consiguió una importante victoria, el delantero francés no pudo celebrar un gol en el partido contra el Mallorca. Su sequía goleadora, sin embargo, se debe a una controvertida decisión arbitral.

Durante el encuentro, a Mbappé se le anularon dos goles por fuera de juego. El primer tanto, que habría puesto al Real Madrid por delante en el marcador, fue invalidado por una posición milimétrica. La decisión, que se basó en una línea del VAR que apenas mostraba el hombro del jugador adelantado, generó polémica entre los aficionados.

Al día siguiente del partido, el futbolista expresó su frustración a través de su cuenta de Instagram. En una historia, Mbappé compartió la imagen de la televisión que mostraba el sutil fuera de juego, sin añadir ninguna palabra. Un gesto que dice más que cualquier texto para expresar su malestar por la decisión.

La protesta silenciosa de la estrella del Real Madrid subraya su descontento con la jugada que le impidió sumar a su cuenta personal de goles. Aunque el equipo sumó tres puntos, la imagen publicada por Mbappé ha dejado claro que el jugador no está de acuerdo con el veredicto arbitral.

