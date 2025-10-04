Conoce al polémico padre de Lamine Yamal: ¿quién es Mounir Nasraoui?

Suscríbete a nuestros canales

El entorno familiar de las jóvenes promesas del fútbol es a menudo objeto de interés, y el padre de Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona, no es la excepción. Mounir Nasraoui se ha convertido en una figura pública controvertida, generando titulares por sus declaraciones y apariciones que lo mantienen constantemente bajo el foco mediático, poniendo en relieve la dualidad del protagonismo parental en el deporte de élite.

Mounir Nasraoui

Mounir Nasraoui, de origen marroquí y pintor de profesión, ha sido una figura fundamental en los primeros años de la carrera de su hijo. Medios españoles lo han identificado como un residente del barrio de Rocafonda, Mataró, al norte de Barcelona, donde su compromiso con el desarrollo de Lamine era palpable. En los años formativos, Nasraoui demostró un fuerte apoyo al llevarlo a los entrenamientos diarios e incluso negociando aspectos clave de su formación en La Masia, especialmente cuando la familia atravesaba dificultades económicas.

El orgullo de Nasraoui por su hijo es incondicional y lo ha expresado sin reservas. El padre de la estrella afirmó en varias ocasiones que "cuando nació sabía que iba a ser una estrella" y que Lamine es el mejor "en todo, no solo en el fútbol". Esta visión de grandeza y el apoyo constante cimentaron la carrera del joven talento, aunque su explosión en la fama ha coincidido con un nivel de exposición que no todos los padres de futbolistas logran manejar.

El límite entre el agradecimiento y la controversia

El salto a la fama de Lamine Yamal a finales de 2025 coincidió con una serie de incidentes y declaraciones de su padre que elevaron su perfil a la esfera pública. La controversia más notable se produjo cuando Mounir Nasraoui publicó un video en redes sociales en el que respondía a las críticas sobre su nuevo estilo de vida, una situación que fue calificada de "surrealista" por la prensa.

En el polémico clip, Nasraoui dijo: "Hay muchos por ahí que dicen tonterías: '¿por qué no vas a trabajar? Vives de tu hijo'. Les voy a decir una cosa, señores, gracias, hijo, te estaré siempre agradecido, viviré de ti". Días después, Nasraoui intentó matizar sus palabras, asegurando que solo le agradecía a su hijo por lo que hacía por su familia y que "nunca dejaré que nadie se aproveche de él". Sin embargo, la frase original ya había generado un intenso debate sobre la ética en el entorno familiar de los deportistas jóvenes.

Incidentes en la ceremonia del Balón de Oro y tensiones locales

La figura de Nasraoui continuó en el foco durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro de 2025. Aunque Lamine Yamal ganó el prestigioso Trofeo Kopa al mejor jugador joven del año, Mounir Nasraoui expresó públicamente su enojo por el veredicto final, asegurando que su hijo debió ganar el premio principal y que el próximo año "el Balón de Oro se quedará en casa". Este comportamiento, sumado a un incidente durante la ceremonia al lanzar gritos y consignas a favor de Lamine Yamal en un momento de silencio, elevó las cejas en el entorno futbolístico.

Además de los actos públicos relacionados con su hijo, Nasraoui ya había sido noticia por sucesos en su barrio. En agosto de 2024, fue víctima de un grave apuñalamiento en Rocafonda, un suceso que generó una fuerte conmoción mediática y obligó a su hospitalización. Anteriormente, su nombre había aparecido en incidentes relacionados con comentarios políticos en un contexto de tensiones vecinales, lo que subraya un perfil alto y volátil que ha generado advertencias en el entorno del FC Barcelona, preocupado por la presión mediática que esta constante notoriedad pueda generar sobre la joven estrella.

