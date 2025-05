Copa Libertadores: ¿Pesará la localía de Universitario ante un Independiente del Valle débil de visita?

Suscríbete a nuestros canales

El Grupo B de la Copa Libertadores nos presenta un interesante duelo entre el Universitario de Deportes (PER) e Independiente del Valle (ECU), marcando su cuarto enfrentamiento en la historia del torneo continental.

Los tres cruces previos han mantenido una peculiaridad: la victoria siempre ha sonreído al equipo local, con dos triunfos para Independiente del Valle y uno para Universitario. Ambos equipos ya compartieron grupo en las ediciones de 2021 y la actual 2025, lo que añade un condimento extra a este encuentro.

Universitario llega a este partido con la urgencia de romper una racha negativa en casa en la Libertadores. El cuadro crema acumula dos derrotas consecutivas como local sin poder anotar (1-0 vs. Botafogo en 2024 y 0-1 vs. River Plate en 2025). Su historial reciente como anfitrión en el torneo no es alentador, con solo dos victorias en sus últimos nueve compromisos. Sin embargo, ambos triunfos fueron precisamente ante equipos ecuatorianos: 3-2 contra el propio Independiente del Valle en 2021 y 2-1 frente a LDU Quito en 2024, lo que podría infundir cierta esperanza en la afición crema.

Por su parte, Independiente del Valle ha mostrado irregularidad en la presente fase de grupos, cosechando una victoria, un empate y una derrota. Su rendimiento como visitante en la Libertadores es preocupante, sumando apenas un punto de los últimos 18 posibles, un empate 1-1 ante Liverpool en 2024. Además, los Rayados del Valle encadenan tres derrotas consecutivas fuera de casa, lo que podría ser un factor determinante en su visita a Lima.

Un nombre propio a destacar en Independiente del Valle es el de Júnior Sornoza. El experimentado mediocampista ecuatoriano acumula impresionantes estadísticas en la Copa Libertadores, con 19 goles y 13 asistencias en 42 partidos disputados. Su influencia en el juego ofensivo de su equipo será un aspecto clave a seguir.

El enfrentamiento en el Estadio Monumental de Lima plantea la interrogante de si se mantendrá la tradición de la localía en los duelos entre Universitario e Independiente del Valle. ¿Podrá Universitario superar su sequía goleadora en casa y aprovechar el factor cancha ante un rival con dificultades como visitante? ¿O Independiente del Valle romperá su mala racha fuera de casa y se llevará puntos valiosos de Perú? La historia reciente sugiere un partido donde la localía podría ser determinante una vez más.

R: Luimar González Yanes

