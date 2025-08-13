Deportes

Crece el imperio de Rafa Nadal: esta es la millonaria inversión que hará en Argentina

El tenista español se asocia con Meliá Hotels International para construir siete complejos de lujo en los puntos más emblemáticos del país.

Por Samuel Poleo
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 05:50 pm

El tenista español Rafa Nadal, reconocido mundialmente por su dominio en las canchas, está incursionando en un ambicioso proyecto hotelero en Argentina. El deportista ha confirmado una inversión de más de 200 millones de dólares, a través de su cadena ZEL, para construir siete hoteles de lujo en algunas de las zonas turísticas más importantes del país.

La noticia fue confirmada por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, quien anunció la participación de Nadal en este proyecto multimillonario. Este acuerdo, en conjunto con Meliá Hotels International, representa un paso importante para el sector turístico argentino y subraya el interés de figuras internacionales en el país.

Los hoteles estarán ubicados en destinos turísticos clave como Bariloche, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Posadas, Salta y Ushuaia. Según los reportes, el primer hotel de esta red se construirá en El Calafate y se espera que esté listo para el próximo año 2026, marcando el inicio de esta nueva etapa de la marca en la región.

Un comunicado difundido por Meliá Hotels confirmó que cinco de los siete proyectos ya han sido firmados. Estas nuevas propiedades se sumarán a la cartera de hoteles que la compañía ya tiene en Argentina, y el proyecto destaca el potencial del país como destino de lujo a nivel global, un mercado en el que Nadal y su socio apuestan a lo grande.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
tEXAS
Miércoles 13 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América