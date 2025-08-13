Crece el imperio de Rafa Nadal: esta es la millonaria inversión que hará en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

El tenista español Rafa Nadal, reconocido mundialmente por su dominio en las canchas, está incursionando en un ambicioso proyecto hotelero en Argentina. El deportista ha confirmado una inversión de más de 200 millones de dólares, a través de su cadena ZEL, para construir siete hoteles de lujo en algunas de las zonas turísticas más importantes del país.

La noticia fue confirmada por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, quien anunció la participación de Nadal en este proyecto multimillonario. Este acuerdo, en conjunto con Meliá Hotels International, representa un paso importante para el sector turístico argentino y subraya el interés de figuras internacionales en el país.

Los hoteles estarán ubicados en destinos turísticos clave como Bariloche, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Posadas, Salta y Ushuaia. Según los reportes, el primer hotel de esta red se construirá en El Calafate y se espera que esté listo para el próximo año 2026, marcando el inicio de esta nueva etapa de la marca en la región.

Un comunicado difundido por Meliá Hotels confirmó que cinco de los siete proyectos ya han sido firmados. Estas nuevas propiedades se sumarán a la cartera de hoteles que la compañía ya tiene en Argentina, y el proyecto destaca el potencial del país como destino de lujo a nivel global, un mercado en el que Nadal y su socio apuestan a lo grande.

