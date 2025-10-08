¿Cuándo sale el álbum de la LVBP + barajitas con Meridiano y 2001?

Suscríbete a nuestros canales

La LVBP está por comenzar, y Meridiano, por tradición ofrece más a sus aficionados. Se trata de una propuesta que combina pasión y entretenimiento para todos los fanáticos del beisbol venezolano.

Álbum de LVBP y barajitas icónicas

Esta temporada, los seguidores podrán disfrutar de una colección exclusiva que rinde homenaje a los Íconos de la LVBP. Tendrá 64 barajitas que retratan a los jugadores más emblemáticos y los momentos más memorables del campeonato nacional.

El lanzamiento oficial del álbum Íconos de la LVBP será el 10 de octubre, día en el que circulará junto a las primeras 8 barajitas en los diarios Meridiano y 2001. A partir de entonces, cada viernes durante ocho semanas, los lectores de Meridiano y 2001 en la Gran Caracas podrán seguir completando su colección. El calendario de distribución será el siguiente:

10 de octubre: álbum + 8 barajitas

17, 24 y 31 de octubre: 8 barajitas por semana

7, 14, 21 y 28 de noviembre: 8 barajitas por semana

Meridiano te da más LVBP

Además, la emoción del campeonato se vivirá en directo con la transmisión de los mejores juegos de la LVBP 2025 por Meridiano Televisión. A partir del 15 de octubre, los aficionados también podrán acceder a partidos exclusivos y gratis por streaming en meridiano.net/meridianotv, desde cualquier dispositivo.

La cobertura se complementa con la sección “Jugada a Jugada” en meridiano.net, que ofrecerá estadísticas, alineaciones y análisis detallados de cada encuentro.

Meridiano no tiene competencia, esta es la casa de la pelota criolla. La LVBP se vive por el canal de los especialistas en deportes.

