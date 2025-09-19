De las canchas a la pantalla grande: las diez películas deportivas más taquilleras de la historia del cine

Suscríbete a nuestros canales

El género de las películas deportivas ha demostrado ser una fórmula ganadora en la taquilla, con filmes que se han quedado en la retina del espectados con el pasar de las décadas.

A continuación, la lista actualizada de las diez películas deportivas más taquilleras a nivel mundial de este subgénero del cine:

¿Cuáles son las 10 películas deportivas más millonarias?

10. The Longest Yard (2005) - Fútbol Americano: con una recaudación de $191,4 millones, esta comedia de Adam Sandler demostró que una mezcla de humor, fútbol americano y un elenco de estrellas es una fórmula infalible para atraer al público masivo.

9. Ford vs. Ferrari (2019) - Automovilismo: ganadora de dos premios Oscar, esta aclamada película de automovilismo, protagonizada por Christian Bale y Matt Damon, se aseguró un lugar en la lista con $225,5 millones en la taquilla global, probando que una historia de la vida real con una gran dirección es sinónimo de éxito.

8. The First Slam Dunk (2022) - Baloncesto: esta película de animación japonesa, basada en el popular manga, sorprendió al mundo al recaudar $257,5 millones, demostrando el poder del baloncesto y el anime en el mercado cinematográfico global.

7. Rocky III (1982) - Boxeo: el tercer capítulo de la saga, que introdujo al formidable Clubber Lang, recaudó $270 millones. Su éxito consolidó la popularidad de Rocky y su legado en el cine de deportes.

6. Jerry Maguire (1996) - Fútbol Americano: un clásico del cine, protagonizado por Tom Cruise, que trascendió el género deportivo para convertirse en un éxito de taquilla con $273,5 millones. Su historia se centra en el mundo de los agentes deportivos y dejó una de las frases más famosas de Hollywood: "Show me the money!".

5. Creed III (2023) - Boxeo: Michael B. Jordan revitalizó la franquicia con esta película, que recaudó $276,1 millones. Al posicionarse como la película de boxeo más taquillera del siglo XXI, demostró que la saga de Rocky sigue atrayendo a nuevas audiencias.

4. Real Steel (2011) - Boxeo de Robots: con una recaudación de $299,2 millones, esta película demostró que el boxeo es un tema recurrente y exitoso, incluso si los combatientes son robots. Su mezcla de acción futurista y un conmovedor drama familiar la hizo un éxito global.

3. Rocky IV (1985) - Boxeo: la cuarta entrega de la icónica saga de boxeo es un fenómeno cultural. El épico enfrentamiento entre Rocky Balboa e Ivan Drago recaudó $300,4 millones, consolidando a la franquicia como un gigante del cine deportivo y el boxeo en la pantalla grande.

2. The Blind Side (2009) - Fútbol Americano: este recordado drama, basado en una historia real, se mantuvo como el campeón de taquilla por años. Protagonizada por Sandra Bullock, recaudó $309,2 millones a nivel mundial, demostrando que una historia conmovedora puede conectar profundamente con el público.

1. F1 (2025) - Automovilismo: con una recaudación de $623,4 millones, esta película se catapultó al primer lugar, capitalizando el reciente auge global de la Fórmula 1. Su enfoque en el drama detrás de las carreras y la alta producción la convirtieron en un fenómeno de taquilla que redefinió los límites del cine deportivo.

