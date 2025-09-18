La espina de la 'Orejona': leyendas que se retiraron sin ganar la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

En el fútbol, ¿hay un trofeo más codiciado que la Champions League? Es la joya de la corona, el premio que todo futbolista sueña con levantar. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunos de los nombres más grandes y talentosos de este deporte se retiraron sin haber podido alzar la ansiada "Orejona". Sus carreras, repletas de éxitos y momentos inolvidables, tienen esa notable ausencia que, lejos de opacar su grandeza, le añade un toque de melancolía a sus legados. Sus historias nos recuerdan que en este deporte, la suerte también juega su partido.

El muro, el genio y el campeón de ligas

Considerado por muchos como el mejor portero de la historia, el legado de Gianluigi Buffon es una historia de lealtad y una búsqueda incansable. Con la Juventus, el italiano ganó diez títulos de la Serie A y se coronó campeón del mundo con Italia en 2006. Pero la Champions siempre se le escapó de las manos. Perdió tres finales: en 2003, 2015 y 2017. Cada derrota fue un golpe amargo que lo dejó sin el único gran trofeo que le faltaba. Su historia es la prueba de que en el fútbol, el talento y la dedicación a largo plazo no siempre garantizan el éxito colectivo.

La carrera de Ronaldo Nazário es un testimonio de la brillantez y el poder de un delantero en su máxima expresión. Ganador de dos Mundiales y dos Balones de Oro, "El Fenómeno" era imparable cuando estaba sano. A pesar de jugar para gigantes como el Inter de Milán y el Real Madrid, las lesiones y una dosis de mala suerte le impidieron ganar la Champions. La cruel ironía de su carrera es que se unió al Real Madrid justo después de que ganaran el título en 2002 y dejó al Inter de Milán un año antes de que el club ganara el torneo en 2010.

Con una carrera llena de títulos de liga en los Países Bajos, Italia, España y Francia, el legado de Zlatan Ibrahimović es el de un campeón en cada país que pisó. Sin embargo, el trofeo de la Champions League siempre se le escapó. La historia de Zlatan y la "Orejona" es una de un timing terrible y una ironía del destino. Dejó el Inter de Milán en 2009 para fichar por el FC Barcelona, y el Inter ganó la Champions esa misma temporada. Un año después, dejó el Barcelona, que ganó el título en 2011, solo para que Zlatan se uniera a su rival, el AC Milan, que también llegó a la final en años posteriores.

La elegancia que no se coronó

El legado de Dennis Bergkamp en el Arsenal es el de un líder elegante, un artista en el campo y la pieza clave de los "Invencibles". Su estilo de juego, su visión y su técnica eran incomparables. A pesar de ser una leyenda en la Premier League y un pilar de un equipo histórico, su única oportunidad de ganar la Champions League se desvaneció en la final de 2006 contra el Barcelona. El Arsenal jugó la mayor parte del partido con diez hombres, y aunque se adelantaron, terminaron perdiendo. Esa derrota en su último partido como profesional selló su legado sin la gloria europea.

Ídolo en Italia y uno de los jugadores más talentosos de su generación, Roberto Baggio es recordado por su habilidad, su visión y su icónica coleta. Ganador del Balón de Oro en 1993, Baggio jugó para grandes clubes como la Juventus y el AC Milán. Sin embargo, a pesar de su inmensa contribución al fútbol, nunca llegó a ganar el máximo título europeo. El legado de Baggio se define más por su arte individual y por momentos de pura magia que por los trofeos colectivos.

Un legado más allá del trofeo

El hecho de que estas leyendas no ganaran la Champions League no disminuye su grandeza. Al contrario, resalta la dificultad de ganar el torneo más competitivo del mundo y subraya que el fútbol es un deporte de equipo donde un solo genio no siempre es suficiente. Sus historias nos recuerdan que la pasión y la brillantez pueden forjar una leyenda, con o sin una medalla de campeón.

