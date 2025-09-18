¿Será el ungido? Este técnico visita Venezuela mientras crecen rumores de su incorporación a la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

En medio del torbellino generado por la goleada que recibió la Vinotinto ante Colombia para quedar sin opciones al Mundial, un nombre destaca entre la gama de técnicos que han sido sondeados para dirigir a la selección en los próximos retos.

Ese nombre es el de César Farías, un viejo conocido en el mando de la selección, quien fue visto esta tarde en Venezuela, durante el encuentro entre el Carabobo FC ante Monagas SC por Copa Venezuela

La presencia del sucrense en tierras monaguenses ha avivado las especulaciones sobre su posible llegada al banquillo nacional; sin embargo, varios nombres figuran entre las posibilidades.

¿Qué otro técnico ha sonado para llegar al banquillo?

Pese a las especulaciones alrededor de Farías, el periodista Mario Alberto Sánchez señaló que Rafael Dudamel es un candidato que “suena y gusta con mucha fuerza” al interno de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

.La afición venezolana, por su parte, ha manifestado su preferencia por un técnico nacional. En esa lista de candidatos también figuraron los nombres de Rafael Dudamel, Giovanni Savarese, Oswaldo Vizcarrondo, además de Farías.

La preferencia por Farías y Páez se da en reconocimiento por su gestión anterior con la selección. De César Farías, se destacaron sus 83 partidos al frente de la Vinotinto, un período en el que la selección jugó por primera vez una semifinal (2011) de Copa América y fue cuarta en esa edición, mientras que los simpatizantes de Páez recuerdan con nostalgia el "boom Vinotinto" que inició en 2001.

Sin embargo, para conocer el nombre del próximo técnico de Venezuela habrá que esperar al comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) mientras que la selección se prepara para un partido amistoso ante Argentina y Nigeria en octubre.

