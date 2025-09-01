Del cielo al infierno: el ascenso y caída de Wander Franco tras su sentencia por abuso sexual

Suscríbete a nuestros canales

El pelotero dominicano Wander Franco ha sido sinónimo tuvo una carrera en la MLB breve, pero destacada, ganándose una reputación como una de las promesas más brillantes del béisbol antes de que su carrera se viera abruptamente interrumpida por problemas legales.

Nacido el 1 de marzo de 2001 en Baní, República Dominicana, Franco fue fichado por los Tampa Bay Rays. Desde sus inicios en las ligas menores, fue reconocido como uno de los mejores prospectos del béisbol, alcanzando el puesto número uno en las clasificaciones antes de su debut en 2021.

Contrato histórico y prometedor

El quisqueyano firmó un contrato de 11 años y 182 millones de dólares con los Rays en 2021, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del béisbol en firmar un contrato de este valor. En la temporada 2023, Franco fue seleccionado para el Juego de Estrellas.

Sus estadísticas de carrera en la MLB, que abarcan las temporadas 2021-2023, incluyen un promedio de bateo de .282, 30 jonrones, 130 carreras impulsadas y 40 bases robadas en 1037 turnos al bate.

La caída de una estrella

La carrera de Franco se vio detenida en agosto de 2023, cuando las autoridades de la República Dominicana iniciaron una investigación en su contra por una presunta relación con una menor de edad. Fue puesto en la lista de reserva y, posteriormente, en la lista restringida de la MLB, lo que interrumpió su salario y el tiempo de servicio acumulado.

En junio de 2025, Franco fue declarado culpable de abuso sexual de una menor en la República Dominicana. Se le impuso una sentencia de prisión suspendida de dos años.

Para evitar la prisión, Franco debe cumplir con una serie de condiciones, incluida la de no acercarse a menores con intenciones sexuales y se le impuso una multa de $1,700.

Los fiscales habían pedido una sentencia de cinco años de prisión para Franco, mientras que para la madre de la menor, también encontrada culpable, se había solicitado una sentencia de 10 años.

Adicionalmente, Franco fue arrestado en noviembre de 2024 después de un altercado en un estacionamiento. Fue acusado de portar ilegalmente una pistola semiautomática Glock 19 registrada a nombre de su tío, un caso que aún está pendiente en la corte.

