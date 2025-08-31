¿Logrará entrar a Cooperstown? La brillante carrera de José Altuve a pesar de las polémicas

Suscríbete a nuestros canales

El beisbolista venezolano José Altuve ha forjado una carrera notable en las Grandes Ligas (MLB), consolidándose como una de las figuras más destacadas de su generación.

Nacido el 6 de mayo de 1990 en Puerto Cabello, Altuve debutó en la MLB con los Astros de Houston en julio de 2011. A lo largo de su carrera, se ha convertido en un jugador franquicia y una pieza fundamental del equipo, siendo clave en la obtención de los dos títulos de Serie Mundial de la franquicia en 2017 y 2022.

Ha sido seleccionado en ocho ocasiones para el Juego de Estrellas, y en 2017, su año más destacado, fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana.

También ha ganado múltiples premios, incluyendo el Guante de Oro en 2015, varios Bates de Plata y tres títulos de bateo en la Liga Americana. En 2025, alcanzó hitos importantes, como los 2,300 hits y los 250 jonrones de por vida, confirmando su lugar en la élite del béisbol.

Escándalo del robo de señas y sus repercusiones

A pesar de sus logros, la carrera de Altuve está ligada al escándalo del robo de señas de los Astros en la temporada 2017. La investigación de la MLB determinó que el equipo utilizó tecnología para robar señas de los equipos rivales, lo que llevó a la sanción del mánager y el gerente general, aunque los jugadores no fueron castigados.

Aunque no se encontró evidencia de que Altuve haya utilizado dispositivos electrónicos, su nombre y el de otros jugadores clave han sido asociados con el incidente.

Esta controversia ha generado abucheos hacia Altuve en varios estadios de la MLB, a lo que ha respondido con un rendimiento sólido en el campo.

¿Le alcanzarán sus números para llegar a Cooperstown?

Hasta la fecha, la trayectoria de Altuve en la MLB se caracteriza por un alto promedio de bateo y una combinación de poder y velocidad. En la temporada 2025, ha mantenido su nivel con un promedio de bateo de .274, 23 jonrones y 65 carreras impulsadas.

De por vida, sus números son aún más impresionantes: un promedio de .304, 252 jonrones y 877 carreras impulsadas, además de 324 bases robadas.

El impacto de José Altuve en el béisbol va más allá de sus estadísticas; su historia de superación, al ser inicialmente rechazado por su estatura, y su capacidad de mantener un alto rendimiento a pesar de las controversias, lo han convertido en una figura fascinante dentro del deporte.

