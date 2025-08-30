Contrato millonario de Juan Soto: esto gana al día el grandeliga dominicano

Suscríbete a nuestros canales

El beisbolista dominicano Juan Soto ha firmado un contrato histórico con los New York Mets, que no solo lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados, sino que también redefine el valor de un atleta en las grandes ligas. La impresionante cifra de su acuerdo es tan impactante como sus habilidades en el diamante, marcando un antes y un después en el deporte.

El dinero que Soto acumula impresiona por su increíble escala diaria. El jardinero, que firmó un acuerdo de 15 años, gana un sueldo de 141,667 dólares por día, una cifra que no incluye sus contratos de publicidad. Para tener una idea, su ingreso por hora es de casi 6,000 dólares, lo que demuestra la magnitud de su salario.

El contrato de Soto no solo es monumental en su valor total de 765 millones de dólares, sino también por la confianza que el equipo ha depositado en él. El acuerdo incluye una cláusula que podría aumentar el salario anual del jugador hasta 55 millones de dólares después del quinto año, si decide no optar por la agencia libre.

El impacto de este contrato trasciende al jugador. Al firmar este acuerdo, Juan Soto ha colocado un nuevo estándar salarial en el mundo del béisbol, obligando a otros clubes a replantear sus estrategias financieras para retener a sus estrellas. Su contrato ha abierto una nueva era en el mercado deportivo, en donde el dinero es la nueva meta.

