¡Derrota histórica! Manchester United es eliminado de la Carabao Cup por un club de Cuarta División

Suscríbete a nuestros canales

En un resultado inesperado, el Grimsby Town, equipo de la EFL League Two, superó al Manchester United en la Segunda Ronda de la Carabao Cup.

El encuentro, disputado en Blundell Park, concluyó 2-2 en el tiempo reglamentario, decidiéndose en una tensa tanda de penales que finalizó con la histórica victoria del Grimsby. Este resultado marca la eliminación del club de la Premier League de la competición.

Desarrollo de una noche histórica

Los locales tomaron la delantera en el primer tiempo con goles de Charles Vernam y Tyrell Warren, quien anotó frente a su antiguo club. El Manchester United no logró responder hasta la segunda mitad, cuando Bryan Mbeumo consiguió su primer tanto con el club. Harry Maguire empató el marcador, llevando el encuentro a la definición desde los once metros.

Durante la tanda de penales, los fallos del Manchester United sellaron su destino. Un intento de Matheus Cunha y un disparo de Mbeumo al travesaño aseguraron el avance del Grimsby Town.

¿Qué dijo el DT del United?

El entrenador del Manchester United, Rúben Amorim, reconoció la derrota y las fallas de su equipo. Tras el partido, expresó su decepción al admitir que "todo" falló en el equipo y criticó la falta de carácter en el plantel.

Para el Manchester United, esta derrota profundiza los problemas que venía acarreando en la pasada temporada. Los "Red Devils" trasladaron sus dificultades ligueras a la Carabao Cup, pues todavía no han podido ganar en lo que va de Premier League.

Por su parte, el Grimsby Town celebró un triunfo histórico que terminó en la inmediata invasión de la cancha por parte de los hinchas del club blanquinegro, quienes no podían entender la gesta que acababan de conseguir.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube