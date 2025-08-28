¡Video viral! Marcelo hace acrobacias con el balón mientras escucha a este famoso dúo venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Calidad con el balón le sobra a Marcelo, quien, a pesar de su retiro, siempre se le ve involucrado en el fútbol de alguna forma. Esta vez, se hizo viral con una rutina de freestyle.

Pero lo llamativo de estas imágenes es que se le ve disfrutando mientras escucha al dúo venezolano Alleh & Yorghaki, cuyos éxitos ya han traspasado nuestras fronteras en los últimos meses.

¿Qué canción del dúo venezolano sonó en el video?

Mientras disfrutaba haciendo piruetas con la esférica, se escucha "La Culpa", uno de los éxitos de los carabobeños y que cuenta con el favoritismo de su fanaticada.

Entre los múltiples halagos recibidos por Marcelo en los comentarios, varios de sus excompañeros halagaron su talento y bromearon con él, como es el caso de Lucas Vázquez y el legendario exfutbolista alemán Toni Kroos.

Legado que todavía sigue vigente

En su larga carrera, Marcelo se forjó un legado no solo como uno de los mejores laterales izquierdos de su generación, sino como una figura clave en la época dorada del Real Madrid.

Su estilo de juego, marcado por una ofensiva constante y una habilidad técnica inigualable, redefinió la posición. Más que un defensor, Marcelo era un atacante adicional, un creador de juego por la banda.

Su conexión en el campo con figuras como Cristiano Ronaldo fue fundamental para los éxitos del club, particularmente en la conquista de la UEFA Champions League. Con cinco títulos de Champions y seis de La Liga, su palmarés habla por sí mismo. Su trayectoria se convirtió en un sinónimo de éxito, perseverancia y, sobre todo, de un amor profundo por el fútbol.

