Desde Rooney hasta Ten Hag: los conflictos más polémicos que ha protagonizado CR7 en su carrera

La trayectoria profesional de Cristiano Ronaldo ha estado marcada por hitos deportivos y, simultáneamente, por diversos episodios de fricción en los vestuarios de sus clubes y de la selección nacional de Portugal.

Estos incidentes documentados reflejan momentos de tensión derivados de su competitividad y de situaciones específicas durante torneos internacionales y temporadas de liga.

El primer registro de notoriedad pública ocurrió durante la Copa del Mundo de 2006. En un encuentro entre Portugal e Inglaterra, el delantero tuvo un altercado con Wayne Rooney, quien era su compañero en el Manchester United. Tras la expulsión del jugador inglés, las cámaras captaron a Ronaldo guiñando el ojo hacia su banquillo.

Durante su estancia en el Real Madrid, se reportaron tensiones con figuras institucionales como Iker Casillas y Gareth Bale. Según los informes de la época, su exigencia de perfección y su rol protagónico generaron desacuerdos puntuales, aunque la mayoría de estos eventos no derivaron en rupturas definitivas con la plantilla en ese periodo.

Ruptura con el Manchester United y Erik ten Hag

El escenario de mayor conflictividad se presentó en su segunda etapa con el Manchester United. La relación con el entrenador Erik ten Hag se deterioró tras varios episodios de indisciplina. El punto crítico sucedió cuando el jugador se negó a ingresar al campo como suplente y abandonó el estadio antes de finalizar un partido.

Posteriormente, Ronaldo concedió una entrevista donde cuestionó la estructura del club. En dicha intervención, criticó abiertamente al técnico, a los propietarios y a algunos de sus colegas de equipo, lo que resultó en la rescisión de su contrato con la entidad inglesa.

Situación en la selección de Portugal

En el ámbito internacional, su relación con el equipo nacional también ha registrado altibajos. Durante el Mundial de Catar 2022, el seleccionador Fernando Santos lo relegó al banquillo tras diferencias en la gestión del equipo. En ese mismo torneo, se difundió un video de un intercambio tenso con su compañero João Cancelo durante un entrenamiento.

Pese a que la Federación Portuguesa negó que el jugador hubiera amenazado con abandonar la concentración, el evento fue registrado como una señal de fricción interna.

