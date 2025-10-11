El interinato de Vizcarrondo se queda corto: suspenden partido de Venezuela contra Belice

Suscríbete a nuestros canales

La agenda de la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela (La Vinotinto) en Estados Unidos sufrió un duro revés administrativo tras el debut de su nuevo cuerpo técnico. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) emitió un comunicado oficial confirmando la cancelación del segundo amistoso pautado en la doble fecha FIFA de octubre.

El partido contra la selección de Belice, que estaba previsto para el martes 14 de octubre en Chicago, ha sido suspendido. La FVF fue notificada de la cancelación por la empresa productora VMG Sports & Entertainment LLC, que alegó "circunstancias de fuerza mayor" como motivo de la suspensión.

Aunque se exploraron esfuerzos iniciales para reubicar el partido, incluyendo una posible sede en Miami, esta opción fue notificada como inviable por la productora. La FVF lamentó esta situación, indicando que afecta la planificación deportiva diseñada con antelación y en estricto cumplimiento de los protocolos FIFA.

Este anuncio oficial llega justo después del primer y único partido que dirigirá el exdefensor Oswaldo Vizcarrondo como Director Técnico interino de la Vinotinto. El equipo cayó 1-0 ante Argentina, la vigente campeona del mundo, en un encuentro disputado el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami.

Vizcarrondo, asistido por Fernando Aristeguieta y Mario Rondón, cumplió así su breve interinato al frente de la selección absoluta, y ahora regresará a sus funciones como entrenador de la Selección Sub-17, que se prepara para el Mundial de Catar.

