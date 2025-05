El Papa León XIV muestra su lado futbolístico: escoge al mejor entre Messi y Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de su afición por el tenis, el béisbol y el baloncesto, el Papa León XIV no es ajeno al mundo del fútbol. Recientemente, a través de la agencia Lusa, se reveló su preferencia en el eterno debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Según José María Nuñez, quien fue acólito de Robert Prevost durante su tiempo como arzobispo en Perú, el Papa valora la disciplina, la constancia y el esfuerzo de Cristiano Ronaldo. "En el fútbol, el padre Robert Prevost gustaba mucho de los argentinos, pero entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo prefería al jugador portugués. Valorizaba la disciplina, la constancia y el hecho de que Cristiano Ronaldo se exige más para conquistar. Destacaba en el jugador portugués el trabajo, la paciencia y el esfuerzo por ir de menos a más", explicó Nuñez a Lusa.

Las referencias a Portugal no se limitan a la admiración por el futbolista. El nuevo líder de la Iglesia Católica también muestra interés por José Tolentino de Mendonça y tiene la capacidad de leer en portugués, como confirmó Patricia Campos, rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Perú.

"Hace algunos años, de uno de mis viajes a Brasil, traje unos libros escritos en portugués por el cardenal Tolentino. Yo estudié en Brasil. Entonces, como hablo y leo en portugués, traje los libros en la lengua original, pero no tenía conocimiento sobre si él sabía portugués. Entonces, le dije que Tolentino debe ser leído en portugués. Él me respondió: '¿En portugués? Sí, yo leo'. Y me pidió los libros para leer en la lengua original", reveló Campos.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.