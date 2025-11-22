El sello Topuria: estilo de lucha de Aleksandre y su camino al cinturón

Suscríbete a nuestros canales

Aleksandre "El Conquistador" Topuria ha irrumpido en la UFC con una hoja de vida técnica que pocos pueden igualar, haciendo que su estilo sea inmediatamente funcional para el combate moderno. Su base no es solo el striking; es la lucha. Posee el Cinturón Negro de Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ) desde 2018, acumulando entre 500 y 600 combates en BJJ y grappling, lo que le da una autoridad indiscutible al llevar la pelea al tapiz.

Su destreza en el suelo le permite ejecutar un control posicional excelente y un ground and pound demoledor, similar a la presión sofocante que aplica un luchador como Islam Makhachev, pero con la amenaza constante de una sumisión, un punto fuerte de su récord profesional.

Boxeo preciso con la amenaza de la giratoria

De pie, Aleksandre no es un simple peón; maneja un boxeo ordenado y eficiente, donde el jab y el cross de derecha son lanzados con una velocidad y contundencia notables. Sin embargo, lo que realmente lo distingue de su hermano es la dimensión que añade con los pies: él es un artista que utiliza las patadas, destacando la patada giratoria como un arma ofensiva inesperada.

Su filosofía es simple, buscar la finalización rápida, explotando cualquier debilidad en la transición de pie a suelo, un rasgo de agresividad que ha visto en cinco de sus victorias profesionales en el primer asalto.

Pruebas de superadas

Sus dos primeras incursiones en el octágono de la UFC han servido para confirmar su capacidad y disipar cualquier duda sobre su cardio. En su debut en UFC 312 contra Colby Thicknesse, Topuria se llevó la victoria por decisión unánime (30-27 en las tres tarjetas), una hazaña notable, ya que nunca había completado tres asaltos en su carrera profesional. Durante ese combate, no solo mostró un boxeo limpio y una defensa pulcra, sino que se lució con un suplex técnico y espectacular que casi sentencia el combate.

La segunda victoria por decisión unánime, frente al peligroso striker Bekzat Almakhan, confirmó que "El Conquistador" tiene la disciplina para seguir un plan de juego. Su principal estrategia era utilizar el BJJ y la lucha grecorromana para neutralizar la pegada del oponente, lo cual fue un éxito rotundo, confirmando la solidez de su grappling al dominar al striker.

Ilia vs. Aleksandre

Aunque ambos comparten el mismo "ADN" de lucha agresiva y el mismo club de entrenamiento, hay diferencias tácticas claras que definen a cada hermano. El periodista Gonzalo Campos afirmó que una de las claves de ambos es su postura: “El primer movimiento característico de los Topuria es la guardia… es una guardia muy alargada, con los pies muy separados".

No obstante, Ilia "El Matador" es el noqueador que prioriza el boxeo puro y la potencia de KO en su derecha, siendo "más reacio a usar patadas", mientras que Aleksandre se inclina hacia el grappling posicional, los suplexes y un striking con un arsenal de patadas más amplio.

El camino hacia el Top 5 del Peso Gallo

Con su completo conjunto de habilidades y la potencia demostrada en el striking, Aleksandre Topuria posee un potencial enorme en la competitiva división de Peso Gallo. El campeón Ilia Topuria expresó su profundo orgullo por el camino de su hermano, afirmando tras su última victoria: "Estoy muy orgulloso de ti, hermano. Todo tu esfuerzo ha tenido su recompensa".

Aleksandre no se conforma con seguir los pasos, él mismo declaró su objetivo con determinación: “Yo seré campeón, yo sé que seré campeón”. Su proyección lo sitúa para entrar fácilmente al Top 15 de la división en el próximo año, con potencial a largo plazo para competir por un lugar en el Top 5 y cumplir su promesa de "conquistar otra montaña".

