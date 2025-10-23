"Sentí mucho miedo": la impactante confesión de Ilia Topuria

Suscríbete a nuestros canales

El campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria, ofreció este jueves su faceta más humana durante un acto organizado por la Comunidad de Madrid, al confesar un pasado marcado por el acoso escolar. El luchador hispanogeorgiano, ahora referente del deporte español, reconoció que antes de alcanzar la gloria en el octágono, fue víctima de bullying en el colegio, una etapa que lo hizo vivir entre el miedo y la soledad.

Topuria sorprendió a los asistentes, incluyendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al revelar detalles de su niñez. "Cuando iba al colegio recuerdo que también he sufrido algún tipo de bullying. En los recreos los mayores querían quitarme el dinero, las prendas. Me sentía solo. Sentía mucho miedo", confesó el peleador, visiblemente emocionado por el recuerdo.

El deportista, conocido por su "Matador Mentality", explicó que logró superar aquella difícil situación gracias al apoyo de su familia. En un momento de vulnerabilidad, "encontré el valor de contárselo a mi hermano, quien me ayudó a poner orden". Este apoyo resultó fundamental, y la historia cobra relevancia, pues su hermano, Aleksandre Topuria, también es peleador en la compañía de Dana White.

El campeón aprovechó su potente plataforma para reflexionar sobre la importancia de la valentía frente a los problemas. "Lo importante es no callarse. Los miedos hay que enfrentarlos, porque muchas veces nuestra mente nos quiere jugar en contra", señaló Topuria, animando a los jóvenes a buscar ayuda y a no permitir que el silencio les juegue en contra.

En su nueva faceta como figura pública, Topuria subrayó el peso de su rol en la campaña contra las drogas y el acoso escolar. "Es una responsabilidad, porque cuando uno accede a ser imagen de este tipo de acciones no puede ser un acto pasivo", expresó el campeón, enfatizando que su compromiso debe ser consecuente con la tarea aceptada por la Comunidad de Madrid.

El campeón del peso ligero también animó a las nuevas generaciones a no rendirse ante el juicio ajeno o las presiones sociales. "Vivimos en una época donde cualquiera puede sacarte una foto o un video y burlarse en las redes sociales. Pero cada uno de nosotros es mucho más fuerte y no está solo", declaró, haciendo un llamado a la autoestima y la resiliencia en la era digital.

Finalmente, Topuria resumió su compromiso en una poderosa declaración que resonó entre aplausos. El luchador concluyó que, a partir de ahora, su imagen debe servir para un objetivo claro: "terminar con dos problemas enormes, las drogas y el bullying", llevando su lucha de la jaula a la vida real como un verdadero símbolo de superación.

