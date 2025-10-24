Escándalo de apuestas ilegales en la NBA: amaños y vínculos con la mafia

Suscríbete a nuestros canales

Un amplio escándalo de apuestas ilegales, estafas con información privilegiada de la NBA y presuntos lazos con el crimen organizado ha sacudido al mundo del baloncesto. Tras una investigación de varios años que abarcó 11 estados, el Distrito Este de Nueva York anunció acusaciones formales contra 34 personas que incluyen a miembros de las notorias familias mafiosas Bonanno, Genovese, Gambino y Luchese.

Entre los acusados formalmente figuran figuras conocidas de la NBA, como el entrenador principal de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama, Chauncey Billups; el base de los Miami Heat, Terry Rozier; y el exjugador de la NBA Damon Jones. En una conferencia de prensa, el fiscal federal Joseph Nocella Jr. detalló las exhaustivas pesquisas que revelaron un entramado que movió decenas de millones de dólares.

Una de las tramas centrales, denominada por los federales como el “Diagrama Zen”, se centraba en partidas de póker amañadas. Se acusa a Billups, quien ha sido entrenador principal desde 2021, de actuar como la llamada “carta de la cara” para atraer a las víctimas o "peces" a juegos clandestinos en Miami, Nueva York, Las Vegas y los Hamptons, donde no tenían ninguna posibilidad de ganar. Los conspiradores utilizaban sofisticados trucos tecnológicos, incluyendo máquinas manipuladoras de cartas, bandejas especiales para fichas e incluso mesas de rayos X para leer las cartas.

El esquema de estafa contra las víctimas no siempre se basaba en la tecnología. La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que, cuando la gente se negaba a pagar, los acusados recurrían a los métodos del crimen organizado: "Usaban amenazas. Usaban intimidación. Y usaban violencia". Una de las presuntas víctimas de este sistema perdió una suma colosal de 1,8 millones de dólares, un dinero que luego fue presuntamente blanqueado por las familias criminales.

Otro esquema se concentró en la manipulación de resultados en la NBA. El jugador Terry Rozier, del Heat, fue acusado de participar en el amaño de partidos mediante apuestas sobre su propia disponibilidad. Los investigadores alegan que entre diciembre de 2022 y marzo de 2024, Rozier compartió información privilegiada sobre su estado físico antes de al menos siete partidos específicos, incluyendo uno en marzo de 2023 en el que abandonó un juego contra los New Orleans Pelicans tras solo nueve minutos debido a una supuesta lesión. Sus cómplices ganaron, al menos, 200.000 dólares en apuestas con esta información.

En esta misma línea, el exjugador Damon Jones fue acusado de filtrar información sobre lesiones a los apostadores en numerosas ocasiones. Uno de los casos más notorios, que involucra indirectamente a la superestrella LeBron James, ocurrió en febrero de 2023 antes de un partido de Los Angeles Lakers contra los Milwaukee Bucks. Jones, quien en ese momento era entrenador asistente no oficial de los Lakers, supuestamente envió un mensaje de texto a un cómplice antes de que se publicara la información médica, alertando que un jugador clave, que la acusación no nombra pero que se presume es James dado que no jugó ese día, no estaría disponible, según lo que alegan los fiscales.

Kash Patel, director del FBI, hizo énfasis en que este caso va más allá del deporte, al vincular directamente los arrestos de figuras de la NBA con La Cosa Nostra. "No solo desmantelamos el fraude que estos perpetradores cometieron en el gran escenario de la NBA, sino que también entramos y ejecutamos un sistema de justicia contra La Cosa Nostra, que incluye a las familias Bonanno, Gambino, Genovese y Luchese", declaró. Los cargos abarcan desde fraude electrónico y lavado de dinero hasta extorsión y apuestas ilegales.

