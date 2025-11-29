¡Flamengo se lleva la Copa Libertadores! El 'Mengão' se convierte en tetracampeón de América

Suscríbete a nuestros canales

En una batalla titánica que paralizó al fútbol sudamericano, el Clube de Regatas do Flamengo se alzó nuevamente como el rey absoluto del continente. Frente a su rival doméstico, el Palmeiras, el 'Mengão' demostró coraje y jerarquía para conquistar su cuarta Copa Libertadores.

El gol que rompió el equilibrio

La final, disputada entre los dos gigantes brasileños, mantuvo la paridad en el marcador (0-0) durante gran parte del encuentro, con ambos equipos mostrando mucha cautela, intensidad y pierna fuerte en el mediocampo. Si bien Flamengo fue ligeramente más punzante en la primera mitad con llegadas de Bruno Henrique y remates de Samuel Lino y Giorgian De Arrascaeta, las defensas se mantuvieron sólidas.

El momento decisivo llegó en el segundo tiempo, exactamente al minuto 21 (66' en el global), a través de una jugada de pelota parada. El mediocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta ejecutó un centro preciso desde el tiro de esquina al corazón del área. Allí, el defensor Danilo se elevó sobre la defensa de Palmeiras y conectó un cabezazo potente. El balón impactó en el poste antes de entrar al arco defendido por Carlos Miguel, desatando la euforia "rubro-negra" y asegurando el 1-0.

Título histórico

Tras el gol de Danilo, Palmeiras se vio obligado a volcarse completamente al ataque. El técnico del "Verdão" realizó cambios ofensivos, ingresando a Facundo Torres y Felipe Anderson en un intento desesperado por el empate.

La ocasión más clara para Palmeiras se presentó en los minutos finales, cuando Vitor Roque tuvo una oportunidad inmejorable dentro del área chica, pero el propio goleador Danilo logró despejar el balón de manera providencial sobre la línea. A pesar de los intentos, la defensa de Flamengo resistió con firmeza, cerrando todos los espacios y asegurando el 0-1 final para alzar el trofeo.

Con esta victoria, Flamengo no solo logra su segundo título de Libertadores en los últimos cuatro años, sino que se convierte en el primer club brasileño en alcanzar el tetracampeonato (1981, 2019, 2022 y 2025). La histórica conquista le otorga, además, un pase directo al Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.