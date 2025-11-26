Guerra abierta en la UFC: McGregor acusa a Khabib de estafa

Suscríbete a nuestros canales

La eterna disputa entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov ha saltado de la jaula a las plataformas digitales. El origen de la nueva confrontación es la reciente subasta por parte de Nurmagomedov de una serie de NFT (tokens no fungibles) llamados "Papakhas," en referencia al sombrero que simboliza las tradiciones de Daguestán.

La acusación de estafa

McGregor lanzó una fuerte acusación contra Khabib a través de redes sociales, sugiriendo que la venta de las monedas digitales, que se agotaron rápidamente, fue una estafa que perjudicó a los seguidores del daguestaní.

El irlandés cuestionó el uso del nombre del padre de Khabib y la cultura de su región para la promoción comercial:

"¿No hay manera de que el buen tipo Khabib haya usado el nombre de su difunto padre, así como la cultura de Daguestán, para estafar a sus fanáticos y vender un montón de NFT digitales en línea y luego eliminar todo el contenido después de que se vendieron, dejando a sus fanáticos despojados de su dinero? Simplemente no hay manera de que un buen tipo haga esto”.

McGregor redobló la crítica, exigiendo una disculpa y llamando a su rival "troglodita de bajo coeficiente intelectual".

La respuesta de Khabib

La respuesta de Khabib Nurmagomedov no se hizo esperar, acusando a McGregor de intentar ensuciar su nombre y recordándole su derrota de 2018.

“Eres un mentiroso absoluto”. “¡Siempre intentarás oscurecer mi nombre, después de que te destruyeran esa noche, pero nunca lo lograrás!”.

Khabib defendió la venta de los NFT, describiéndolos como "regalos digitales exclusivos con valor en tiempo real, que puedas compartir con tus amigos y familiares... que simboliza las tradiciones y la cultura del pueblo de Daguestán".

La rivalidad, que alcanzó su punto máximo en UFC 229 en 2018 cuando Nurmagomedov sometió a McGregor en el cuarto asalto, demuestra que, a pesar de los años y el retiro del daguestaní, la tensión entre ambos sigue siendo una constante en el mundo de las artes marciales mixtas.

