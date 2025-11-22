Sangre en la UFC: Arman Tsarukyan somete a Hooker y reta a Ilia Topuria por el cinturón

Suscríbete a nuestros canales

El evento estelar del UFC Fight Night en Catar no decepcionó en cuanto a intensidad, aunque sí en duración. Arman Tsarukyan, clasificado como número 2 en el ranking de Peso Ligero, dominó y sometió a Dan Hooker (número 7) en el segundo asalto. Esta victoria categórica en el eliminatorio no oficial lo catapulta como el aspirante incuestionable al cinturón, actualmente en manos de Ilia Topuria.

Dominio brutal y sumisión en el segundo asalto

La pelea fue una exhibición de la superioridad de Tsarukyan en la lucha. Desde el primer asalto, el armenio impuso su plan de juego: llevar la acción al suelo. Aunque Hooker intentó defenderse con striking y buscó una guillotina, Tsarukyan consiguió derribarle y castigarlo severamente con un potente ground and pound.

En el segundo asalto, a pesar de que Hooker salió lanzando leg kicks peligrosos, Tsarukyan no tardó en volver a la lona. El castigo se intensificó con codos y puños brutales.

Finalmente, Tsarukyan aseguró la posición de montada y cerró un Triángulo de Brazo (Arm-Triangle Choke), obligando a Dan Hooker a rendirse. Las imágenes posteriores mostraron el rostro ensangrentado de Hooker tras la golpiza que le propinó Tsarukyan.

Desafío directo a Ilia Topuria

Inmediatamente después de su victoria, Arman Tsarukyan fijó su mirada en el campeón de la división. El armenio no dudó en señalar que es el único merecedor de la oportunidad titular, lanzando un claro mensaje a los directivos de la UFC: “Solo hay un contendiente en esta división. Todos saben que soy el que tiene que pelear por el título. Solo mándenme el contrato”.

Tsarukyan elevó la temperatura del desafío al afirmar que es el contendiente número uno y que los demás peleadores, especialmente el campeón, lo están evitando: "Gracias Dan, gracias a él pude pelear este año... Todos corren. Soy el contendiente número uno". Además, el nuevo aspirante declaró su ambición de largo plazo: "Voy a ser campeón y defender el título muchas veces". Con esta impresionante actuación, Arman Tsarukyan ha consolidado su posición y espera que la UFC le conceda la oportunidad de luchar por el cinturón de 155 lbs.

