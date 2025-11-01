Halloween 2025: los mejores disfraces de los deportistas élite

Suscríbete a nuestros canales

La noche de brujas ha demostrado ser una celebración que trasciende canchas y rings, consolidándose como una tradición global. Este año, las estrellas del deporte internacional dejaron a un lado sus uniformes para sumergirse en la festividad. Mientras algunos optaron por el minimalismo de una máscara, otros llevaron su compromiso a un nivel superior, utilizando vestuarios sumamente elaborados y maquillajes que los hicieron ver irreconocibles.

La realeza del fútbol

La lista de los más creativos fue liderada por figuras del fútbol europeo, con un duelo inesperado por el trono del supervillano. El delantero del Manchester City, Erling Haaland, se llevó todos los aplausos por su impresionante y aterradora caracterización del Joker, luciendo un maquillaje impecable y el atuendo característico.

Pero no fue el único en encarnar al Príncipe Payaso del Crimen: la leyenda sueca Zlatan Ibrahimovic también se enfundó en el traje púrpura y el escalofriante maquillaje, demostrando que su personalidad desafiante se extiende hasta Gotham.

Por su parte, la estrella del Real Madrid, Vinicius Jr., se decantó por un terrorífico disfraz de payaso. Posó junto a su novia, Virginia Fonseca, quien se transformó en la icónica villana de Disney, Cruella de Vil.

Además, el defensor merengue Éder Militão, optó por el plan familiar, disfrazándose junto a su círculo más cercano como los góticos y entrañables personajes de La Familia Addams.

Homenajes épicos y sorpresas en la NFL y WWE

La creatividad no se limitó al fútbol. En el mundo de la lucha libre, la estrella de la WWE, CM Punk, protagonizó un emotivo y divertido homenaje al vestirse como el enmascarado mexicano Penta Zero Miedo, luciendo el atuendo de lucha libre.

En la NFL, el corredor de los Detroit Lions, Jahmyr Gibbs, destacó por su compromiso con el maquillaje de cuerpo completo, transformándose en uno de los personajes azules de la película Avatar.

En la NBA, Donovan Clingan no se quedó atrás y se vistió del aventurero Russell, de la película animada Up.

La nota inesperada de las Chivas

Finalmente, el fútbol mexicano aportó la nota más inesperada y cómica de la noche. En las Chivas de Guadalajara, quien se robó las miradas fue Roberto Alvarado, que sorprendió a sus compañeros y a las redes al presentarse con un inesperado y colorido disfraz de Blanca Nieves.

