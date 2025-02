Horarios y dónde ver NBA en vivo en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

LA Clippers vs. Milwaukee Bucks / Foto: Cortesía

Prepárate para vivir la intensidad de la liga de baloncesto más emocionante del mundo. Estos son los encuentros de NBA que prometen acción, rivalidades y grandes jugadas esta semana por Meridiano Televisión.



Fecha y horario de transmisión

Jueves 20 de febrero: LA Clippers vs. Milwaukee Bucks

- Antesala: 8:30 p.m.

- Hora de inicio: 9:00 p.m.



Los LA Clippers se enfrentarán a los Milwaukee Bucks en un duelo que promete ser electrizante. Con estrellas como Kawhi Leonard y Giannis Antetokounmpo en la cancha, este partido será un espectáculo que no querrás perderte. Sintoniza la antesala para conocer las claves del juego y las alineaciones de ambos equipos por Meridiano Televisión.



Domingo 23 de febrero: San Antonio Spurs vs. New Orleans Pelicans

- Antesala: 8:30 p.m.

- Balón al aire: 9:00 p.m.



El domingo, los San Antonio Spurs se medirán ante los New Orleans Pelicans. Con un juego dinámico y lleno de acción, este partido será crucial para ambos equipos en su búsqueda por salir del fondo de la tabla.



Lunes 24 de febrero: Minnesota Timberwolves vs. Oklahoma City Thunder

- Hora de la antesala: 8:30 p.m.

- Hora del juego: 9:00 p.m.



Meridiano finaliza la jornada con el juego entre Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder. Este partido ofrecerá baloncesto de alto nivel.



Sigue todos estos partidos de la NBA en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Con una cobertura completa, análisis y comentarios, vivirás la experiencia del baloncesto como nunca antes. ¡No te lo pierdas, en señal abierta!

