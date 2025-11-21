Inter Miami: Lionel Messi inaugurará el nuevo estadio Freedom Park

Suscríbete a nuestros canales

El Inter Miami CF y su estrella, Lionel Messi, ya tienen fecha marcada en el calendario para el debut en su nueva casa. El club inaugurará el Miami Freedom Park el 4 de abril de 2026, cuando reciba al Austin FC en el partido inaugural, según se confirmó tras el anuncio del calendario de la temporada 2026 de la MLS.

Un inicio con gira para finalizar las obras

El nuevo recinto, cuya construcción comenzó en agosto de 2023, se encuentra en su tramo final de obras. Para facilitar los toques finales, el equipo, dirigido por Javier Mascherano, iniciará la campaña 2026 el 21 de febrero como visitante ante el LAFC, jugando los primeros cinco partidos fuera de casa.

El Miami Freedom Park, que reemplazará al Chase Stadium (sede provisional del club desde 2020), contará con 25.000 asientos y se levanta sobre un predio de 131 acres (53 hectáreas) junto al Aeropuerto Internacional de Miami.

Complejo multifuncional y de última generación

El proyecto está concebido como un complejo multifuncional que busca integrar el deporte con el desarrollo comercial y el espacio público. Las instalaciones incluyen:

Un parque público de 58 acres que llevará el nombre de Jorge Mas Canosa, dotado de canchas comunitarias y áreas verdes.

360.000 pies cuadrados para restaurantes y 240.000 pies cuadrados de espacio comercial.

Un hotel de 750 habitaciones y 400.000 pies cuadrados de oficinas.

La organización ha manifestado su compromiso con la tecnología, buscando garantizar conectividad Wi-Fi de alta capacidad en todo el recinto y experiencias interactivas para los aficionados.

El Inter Miami, que afronta su sexta temporada en la MLS, cerrará la fase regular el 7 de noviembre en casa frente al Charlotte FC, durante el tradicional 'Decision Day'.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.