Jake Paul desafía a Canelo: Le habría ganado, sin duda

La audacia de Jake Paul no tiene límites. El youtuber convertido en boxeador ha vuelto a poner el foco sobre el campeón indiscutible de peso supermediano, Saúl 'Canelo' Álvarez, con una declaración explosiva. Después de presenciar la reciente victoria de Canelo sobre William Scull, Paul no dudó en afirmar, con una seguridad pasmosa, que él habría derrotado al mexicano.

Hace apenas unos meses, la posibilidad de un combate entre Paul y Canelo era un tema de especulación candente. Se llegó a rumorear que el esperado enfrentamiento podría haberse concretado este mismo mes de mayo en Las Vegas. Sin embargo, el hipotético choque no se materializó, y Canelo firmó un acuerdo con Riyadh Season, debutando con una victoria que le permitió recuperar su título indiscutible.

A pesar de que el combate no se celebró, Jake Paul aprovechó su aparición en el podcast The Ariel Helwani Show para lanzar su dardo venenoso. "Le habría ganado a Canelo sin duda", sentenció. Y su argumento fue aún más provocador: "Incluso viéndolo contra Scull, está acabado, inactivo, no lanza muchos golpes y no es muy fuerte".

Las palabras de Paul se enmarcan en un contexto de críticas hacia la pelea entre Canelo y Scull. El combate generó poco entusiasmo y rompió un récord de CompuBox por la menor cantidad de golpes en una pelea de 12 asaltos, con solo 445 golpes en total. Canelo se llevó la victoria por decisión unánime, pero el espectáculo quedó a deber.

Paul, lejos de achantarse, proyecta un futuro donde su visión se hará realidad. "Cuando suceda, seré el último en reír. Sé de lo que soy capaz", afirmó, antes de adelantar que tiene muchos nombres más en su lista de futuros rivales. Su confianza parece inquebrantable, incluso ante la perspectiva de un Canelo en baja forma.

Por ahora, el próximo desafío de Jake Paul es el excampeón mundial Julio César Chávez Jr., en una pelea de peso crucero pactada para el 28 de junio en Anaheim. Además, no se olvida su mediático enfrentamiento en noviembre pasado contra la leyenda Mike Tyson, un combate que, a diferencia de otros de sus inicios, contó para su récord profesional. Su ambición en el boxeo sigue siendo tan grande como sus declaraciones.

