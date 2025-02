La Liga española, la más reñida de las grandes ligas

Suscríbete a nuestros canales

La Liga española suele ser uno de los campeonatos más competidos de todo el mundo. Si hablamos de aspirantes a ganar el trofeo, sea la temporada que sea, en las previsiones antes de empezar, siempre hay dos equipos que figuran en lo alto de la lista: Real Madrid y FC Barcelona. En las últimas ediciones se ha tenido que añadir otro club a esta lucha, llegando a romper la hegemonía de blancos y azulgranas en algunas ocasiones, como es el Atlético de Madrid. Los rojiblancos son uno de los firmes candidatos al título y lo están demostrando esta campaña en que la rivalidad entre ellos es máxima.

Los tres empezaron la primera jornada con altas expectativas y, a pesar de los altibajos, las están cumpliendo. Los de Carlo Ancelotti, campeones de la Champions League y del torneo liguero el curso anterior, sumaban a un proyecto más que consolidado la figura de Kylian Mbappé; mientras que los del Cholo Simeone se erigían como una de las entidades europeas que más había invertido en la ventana de fichajes con nombres como los de Julián Álvarez, Robin Le Normand o Alexander Sørloth. Por parte de los catalanes, el principal cambio estaba en el banquillo, con la llegada de Hansi Flick al mando del vestuario.

A principios de año, parecía que el Real Madrid avanzaba con paso firme hacia el título liguero, pero dos resbalones en febrero han hecho que haya perdido parte del margen de puntos del que disponía. Aun así, en los pronósticos al ganador disponibles en las casas de apuestas siguen siendo los blancos los grandes candidatos a salir vencedores. La principal alternativa es el FC Barcelona, que ha conseguido maravillar a los espectadores con su juego y sacar adelante muchos de los encuentros complicados. El tercero en discordia es el Atlético de Madrid, con una de las mejores plantillas de su historia donde brilla el talento ofensivo.

Y es que son pocos los puntos que separan a estos tres conjuntos, que han ido intercambiando el liderato desde que empezó la temporada y no sería una sorpresa ver cómo se siguen produciendo cambios. Queda más de un tercio de campeonato y se está entrando en los meses decisivos que marcan el éxito o el fracaso, con las eliminatorias de Champions League, las rondas finales de Copa del Rey y los enfrentamientos directos entre sí. Ahora se verá quién tiene la plantilla más equilibrada, cómo compensan la carga de partidos los técnicos y cuál es la mentalidad de los futbolistas en momentos de gran presión.

Más allá de los tres primeros

Aparte de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, la competitividad de La Liga se muestra en otras zonas de la tabla, como en la lucha por las plazas europeas. Athletic Club y Villarreal son los dos conjuntos que, por ahora, están involucrados en la pugna por alcanzar la cuarta plaza de Champions League y, si los de arriba se despistan, entrar en la lucha por el título. Algo más por debajo, con muy poca diferencia en la puntuación, hay un grupo muy numeroso formado por Rayo Vallecano, Real Sociedad, Girona, Osasuna y Mallorca para entrar en la Europa League y la Conference League

Por la parte baja del cuadro, donde se da la tensión que ningún equipo desea experimentar, la rivalidad es máxima. Quien está más descolgado es el Real Valladolid que, si no mejora sus resultados, regresará a la categoría de plata. Luego, para tratar de no ocupar las dos posiciones marcadas en rojo, hay hasta cinco clubes: Deportivo Alavés, Valencia, Leganés, Espanyol y Las Palmas. Y es que parte del atractivo de la liga española pasa por el hecho de que la gran mayoría de sus participantes están en situación de jugarse parte de futuro y apenas hay entidades que no vislumbran objetivo alguno en el horizonte.

Diferencia respecto a otras ligas

Hablar de competitividad en el fútbol es hacerlo de la Premier League, aunque esta temporada parece tener un color muy definido, el rojo de Liverpool. Los de Arne Slot no están dando opciones al rival para que sueñe con la corona inglesa y, desde los primeros partidos, se posicionaron como líderes indiscutibles: apenas conocen la derrota y son quienes más marcan y menos encajan. Para Arsenal, Nottingham Forest y Chelsea, los tres principales perseguidores de los de Anfield, todo apunta a que tendrán que conformarse por luchar la segunda plaza y certificar su presencia en la Champions League para el próximo curso.

Algo parecido, aunque no tan noticioso, es lo que sucede en la Ligue 1 y la Bundesliga. En el campeonato francés, el PSG de Luis Enrique ha tomado un ritmo de crucero que lo llevaría al cuarto título consecutivo. El principal rival, el Olympique de Marsella, no le ha podido aguantar el pulso y, con prácticamente toda la segunda vuelta por delante, la distancia se avecina insalvable. Lo mismo le sucede al Bayern de Múnich en Alemania, que no quiere volver a ver que este curso le arrebate el trono el Bayer Leverkusen. Marchan directamente hacia el trofeo y así pueden poner todos sus esfuerzos en el campeonato europeo.

La única gran liga que se asemeja a la española es la Serie A. En Italia, desde que la Juventus de Turín perdió su hegemonía, ha habido varios campeones y esta temporada está en mano de tres candidatos. Quienes parten con más ventaja en esta recta final son Nápoles e Inter de Milán, los dos últimos vencedores, con el permiso de la Atalanta, representante del fútbol de toque que puede soñar con luchar hasta el final. Como sucede en La Liga, la emoción que se espera en las próximas jornadas es muy elevada, especialmente en aquellas en las que se enfrenten los aspirantes al título entre sí y puedan provocar modificaciones.

