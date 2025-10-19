Lamine Yamal brilla en el debut de la Kings League: goles, piques con DjMariio y llegada con Nicki Nicole

Suscríbete a nuestros canales

El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, aprovechó su día libre tras la victoria de su club para acaparar el protagonismo en el inicio de la nueva temporada de la Kings League. El internacional español, quien preside el equipo La Capital junto al youtuber argentino La Cobra, ofreció un verdadero espectáculo en el Cupra Arena.

El 'show' comenzó desde su llegada al recinto, cuando Lamine Yamal ingresó de la mano de la cantante argentina Nicki Nicole, su pareja, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Ya instalado en la cabina de presidentes, el jugador culé fue el centro de atención al protagonizar un divertido intercambio con el popular creador de contenido DjMariio.

El pique se encendió cuando DjMariio anotó su penalti de presidente y se lo dedicó directamente a Yamal. El delantero del Barça no se hizo esperar y, sin necesidad de vestimenta deportiva, demostró su calidad al convertir su propio penalti, devolviéndole la dedicatoria al youtuber madrileño entre risas. Tras su exitosa participación, Lamine Yamal regresó a la cabina para presenciar el resto del debut de su equipo junto a sus amigos y Nicki Nicole.

La nueva temporada de la Kings League también arrancó con novedades reglamentarias diseñadas para elevar la emoción. Entre las más destacadas se encuentra la inclusión de una fase de gol doble al final de la primera parte (minutos 17 al 20) y el uso del dado para determinar el inicio de la segunda mitad. Además, en caso de empate al minuto 36, se resolverá mediante la tanda de penalty shootout, o con el emocionante Matchball Mode si el partido no está igualado, fase regresiva que puede terminar en un espectacular uno contra uno con el portero.

