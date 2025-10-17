Los nuevos detalles del divorcio de Pep Guardiola y Cristina Serra: proceso legal y personal

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha dado un paso definitivo hacia una nueva etapa personal en Barcelona, la ciudad que lo vio crecer. A casi un año de que se hiciera pública su separación de Cristina Serra tras más de tres décadas juntos, el técnico ha comprado un "piso de soltero" en una de las zonas más exclusivas y tranquilas de la capital catalana, según reveló el programa Mamarazzis Pop&Cor.

Esta adquisición inmobiliaria no es solo un cambio de domicilio, sino una declaración de intenciones. El nuevo refugio de Guardiola, que ya no utiliza la casa familiar de Pedralbes en sus visitas, busca ofrecerle la independencia y la privacidad necesarias para desconectar de las altas exigencias del fútbol profesional.

Mientras el entrenador reorganiza su vida personal con este nuevo hogar, el proceso de separación de bienes sigue su curso silencioso. Aunque la expareja ha pedido máxima discreción, los registros oficiales han comenzado a reflejar el desenlace.

Recientemente, Cristina Serra se ha desvinculado de la sociedad familiar que compartía con su hermana, Serra Claret SL. Adicionalmente, ha dejado de figurar como directora en la Guardiola Sala Foundation, la entidad que el técnico creó con sede en Manchester. Estos movimientos empresariales y registrales, que datan de abril, indican que el divorcio avanza por los cauces legales para redefinir los roles tras el matrimonio que comenzó en los años noventa.

La ruptura de la que fue una de las parejas más estables y discretas del panorama deportivo se conoció en enero de 2025. Ambos llevaban años viviendo en países distintos —él en Reino Unido por su trabajo con 'los citizens' y ella en Barcelona con sus tres hijos—, pero la noticia de su separación matrimonial, marcada por un distanciamiento prolongado y las exigencias profesionales, no dejó de sorprender a su círculo cercano.

Con su nuevo piso y la desvinculación societaria, Guardiola parece decidido a escribir nuevos capítulos de su vida, buscando paz e intimidad lejos de las rutinas y los recuerdos compartidos.

