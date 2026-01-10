LVBP: choques cruciales en el Round Robin para este sábado 10 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La acción del Todos Contra Todos de la LVBP no se detiene y este sábado 10 de enero presenta dos encuentros de alto voltaje en las sedes de Maracaibo y Margarita. Los equipos se encuentran en una etapa crítica del calendario, donde cada triunfo los acerca a la gran final del béisbol venezolano.

Calendario de juegos para el sábado 10 de enero

La jornada sabatina contará con horarios diferenciados para que la fanaticada pueda seguir cada incidencia:

Navegantes del Magallanes vs. Águilas del Zulia : El conjunto filibustero visitará el Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo para medirse a los rapaces a partir de las 05:00 p.m .

Cardenales de Lara vs. Bravos de Margarita: Los crepusculares repetirán duelo ante el equipo insular en el Estadio Nueva Esparta (Guatamare), con el playball programado para las 07:00 p.m.

Tras los resultados del viernes 9, donde Magallanes se enfrentó a Caribes y Lara midió fuerzas contra Bravos por primera vez en la semana, estos choques del sábado definirán quién mantiene el ritmo ganador en la carretera.

