¡Magallanes defiende la casa y termina el invicto de los Tigres! Resultados de una jornada de infarto en la LVBP

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) cerró la jornada sabatina con emociones al límite, destacando la victoria épica de los Navegantes del Magallanes en el Clásico ante los Leones del Caracas. El Estadio José Bernardo Pérez de Valencia fue el escenario de una batalla que culminó con Magallanes dejando en el terreno a su eterno rival, con pizarra final de 5 carreras a 4.

El Clásico se decide en el último momento

El encuentro se mantuvo cerrado y lleno de tensión. Los Leones habían logrado empatar o tomar ventaja en las entradas medias, pero el bullpen magallanero logró contener la ofensiva capitalina, manteniendo el marcador igualado 4-4 en la novena baja.

El momento cumbre llegó con dos outs en la parte baja del noveno inning. El jardinero Eliezer Alfonso Jr. se vistió de héroe para los Navegantes al conectar un imparable por el medio del campo que impulsó la carrera de la victoria, desatando la euforia total en el JBP y sellando el primer triunfo de la temporada para la "Nave Turca" ante los capitalinos. (Final: Leones 4 - Magallanes 5).

Otros resultados de la jornada

La jornada se caracterizó por la explosión ofensiva de los Cardenales de Lara, quienes apabullaron a los Bravos de Margarita con un marcador de 10 carreras a 4. La ofensiva larense despertó de forma contundente para sumar 10 carreras y asegurar una victoria sólida que los impulsa en el standing.

En Maracay, los Tiburones de La Guaira lograron imponerse a los Tigres de Aragua con resultado de 7 carreras a 4, cortando el invicto del conjunto felino.

Finalmente, el doble enfrentamiento entre Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia terminó con división de honores. Las Águilas se llevaron el primer juego por blanqueo, 3-0, mientras que los Caribes respondieron en el segundo, ganando también por la vía de la blanqueada, 2-0.

