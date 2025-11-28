¡Meridiano está de aniversario! Busca la edición este martes

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Meridiano está de aniversario y festeja con una edición especial de que destaca a aquellos deportistas que también de desempeñan en otras disciplinas. Búscala en kioscos y puntos de venta de todo el país y sé parte de esta experiencia única que combina historia, pasión y grandes sorpresas.

Estrellas del deporte en otros deportes

En esta edición aniversaria descubrirás cómo los campeones más admirados del deporte venezolano e internacional han trascendido su disciplina para explorar nuevos retos atléticos.

Desde futbolistas que se han destacado en el mundo del golf, hasta peloteros que han probado suerte en el boxeo o en el atletismo, cada historia revela el lado más humano, versátil y sorprendente de nuestros ídolos.

https://www.instagram.com/p/DRnFZj6jy5k/?img_index=1

“Estrellas del deporte en otros deportes” es un recorrido profundo por esos caminos alternos que han marcado la vida de grandes figuras, demostrando que el talento y la disciplina no conocen límites. Acompáñanos a celebrar el aniversario de Meridiano con un contenido exclusivo e inspirador para todos los amantes del deporte.

No te quedes sin tu ejemplar. Este martes 2 de diciembre, ve a tu kiosco más cercano y disfruta del especial aniversario del diario Meridiano. ¡Una edición de colección!

