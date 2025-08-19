MLB: Carlos Carrasco firma con este equipo tras declararse agente libre

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador venezolano Carlos Carrasco ha cerrado un breve periodo como agente libre al firmar un nuevo acuerdo de Ligas Menores con los Bravos de Atlanta, la misma organización que lo había designado para asignación recientemente.

Este movimiento asegura la continuidad de la carrera de Carrasco dentro de la franquicia, aunque su actividad inmediata estará enfocada en la filial Triple-A.

Breve paso de "Cookie" por la agencia libre

El veterano lanzador, de 38 años, fue colocado en la lista de waivers y posteriormente decidió declararse agente libre, explorando opciones para su futuro en las Grandes Ligas.

Sin embargo, su situación se resolvió en apenas 24 horas, ya que optó por regresar al equipo de Atlanta, que le ofreció un contrato para las Ligas Menores. Este acuerdo le permite a "Cookie" mantenerse activo en el béisbol profesional mientras busca la oportunidad de volver al roster principal.

Como parte del acuerdo, Carlos Carrasco fue asignado a los Gwinnett Stripers, la filial Triple-A de los Bravos. En esta instancia, el lanzador tendrá la posibilidad de trabajar en su forma física, afinar su repertorio de lanzamientos y acumular los innings necesarios para recuperar su mejor nivel.

Bravos valora el aporte de Carrasco

A pesar de su reciente desempeño, los Bravos valoran la trayectoria de Carrasco y lo ven como un brazo veterano que puede aportar en momentos clave y brindar aperturas estratégicas, especialmente en una temporada larga, informó Meridiano.

En la actual campaña de 2025, el venezolano ha registrado un récord de 2-2 con una efectividad de 7.09 y un WHIP de 1.71 en 11 partidos, distribuidos entre los Yanquis de Nueva York y los Bravos de Atlanta, acumulando 34 ponches. Con su regreso a la organización, Carrasco mantiene viva la posibilidad de ascender nuevamente a la gran carpa.

