Venezuela blanquea a Japón en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas: ¿qué necesita para llegar a la final?

La selección venezolana, proveniente de la Liga Cardenales, ratificó su dominio en la Serie Mundial de Pequeñas tras avanzar a las semifinales internacionales de manera invicta tras lograr su tercera victoria con el triunfo ante Japón 4-0.

La victoria se sustentó en el extraordinario desempeño del lanzador Juan Reyes. El joven serpentinero completó el juego, propinando un total de 9 ponches y permitiendo solamente tres imparables en los seis episodios que duró el encuentro. Su labor en el montículo fue fundamental para mantener el tercer blanqueo para el equipo de Latinoamérica en la competición.

Racha inmaculada para Venezuela

El conjunto venezolano ha mantenido una racha de victorias por blanqueo a lo largo de su participación. El camino a las semifinales inició con un triunfo de 5-0 sobre Puerto Rico en su debut el 13 de agosto.

En este encuentro, el lanzador Reyes también tuvo una actuación destacada. Posteriormente, el equipo sumó una segunda victoria sin permitir carreras al blanquear a Canadá con un marcador de 4-0.

¿Qué le sigue a la novena criolla?

La victoria no solo significa el pase a la siguiente fase, sino que también representa un logro histórico para la Pequeña Liga Cardenales, al derrotar al equipo nipón por segunda vez en la historia de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Además, este triunfo sella la novena clasificación de Venezuela a la instancia de semifinales internacionales.

Con la clasificación, Cardenales se prepara para su próximo encuentro en busca del pase a la gran final. El partido de semifinales internacionales está pautado para el próximo miércoles 20 de agosto, donde se enfrentarán al ganador del desafío entre las selecciones de Aruba y China Taipéi.

