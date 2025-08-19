LVBP: conozca quiénes son los nuevos exaltados al Salón de la Fama 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ha revelado los nombres de los nuevos miembros que integrarán el Salón de la Fama en su Clase 2025.

La selección, que reconoce la trayectoria y el impacto de destacadas figuras del béisbol nacional, incluye a cinco nuevos exaltados elegidos por los Comités Contemporáneo e Histórico.

¿Quién son los nuevos exaltados?

El Comité Contemporáneo seleccionó a tres figuras icónicas que brillaron en la última década y media. Félix Hernández, popularmente conocido como "El Rey Félix", es un lanzador cuyo nombre resuena en las Grandes Ligas por su dominio desde el montículo, incluyendo un premio Cy Young, y su paso por la LVBP con Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes.

Junto a él, Magglio Ordóñez fue inmortalizado por su poderosa ofensiva y su brillante carrera, especialmente con los Tigres de Detroit en la MLB.

Su contribución a la pelota criolla se selló con el campeonato que logró como refuerzo con los Cardenales de Lara en la temporada 1998-1999, único anillo que obtuvo en la LVBP, tras diez temporadas con los Caribes de Anzoátegui. Su entrega y pasión en el terreno lo convirtieron en un referente.

Por su parte, Alex Ramírez es exaltado por su carrera legendaria, que se extendió con gran éxito tanto en Venezuela como en Japón, donde se convirtió en un ícono.

El Comité Histórico, por su parte, reconoció la labor de figuras que han sido fundamentales en el desarrollo del béisbol venezolano desde otras facetas, informó Meridiano.

Humberto Oropeza Mascareño ha sido un directivo clave en la historia del béisbol venezolano, con más de cinco décadas al frente de la gerencia y presidencia ejecutiva de los Cardenales de Lara. Su extensa trayectoria, que inició en la campaña 1972-1973, es un testimonio de dedicación y liderazgo.

Finalmente, José Ettedgui fue reconocido por sus invaluables aportes históricos, dentro y fuera del terreno, consolidándose como una figura clave en la historia del béisbol venezolano y, en particular, de los Navegantes del Magallanes.

